DAVOS-Pompeo exprime son optimisme sur les négociations commerciales avec la Chine

(Actualisé avec rejet d'un projet de rencontre préparatoire, 6e-8e paragraphes)

DAVOS, Suisse, 22 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a fait part de son optimisme mardi quant à la suite des négociations commerciales engagées avec la Chine.

S'exprimant par visioconférence devant les participants du Forum économique mondial de Davos, le chef de la diplomatie américaine a jugé que le conflit pourrait être réglé si Pékin accepte les principes de commerce équitable et ouvert et de protection de la propriété intellectuelle.

"Certains disent qu'un conflit de superpuissances entre nos deux pays est inévitable. Nous ne voyons pas les choses ainsi", a-t-il poursuivi.

"J'ai bon espoir que nous les recevrons bien et que nous aurons une bonne issue à ces conversations", a dit Pompeo.

Les président Donald Trump et Xi Jinping ont décrété une trêve de 90 jours début décembre lors de leur rencontre en marge du sommet du G20 à Buenos Aires. Mais le président américain se dit prêt à renchérir les droits de douane imposés sur 200 milliards d'importations en provenance de Chine dès le début du mois de mars.

Une nouvelle série de discussions commerciales est prévue les 30 et 31 janvier à Washington, à laquelle doivent participer le vice-Premier ministre chinois Liu He et de hauts responsables américains.

Selon le Financial Times, qui cite des personnes au fait des négociations, l'administration Trump a rejeté une proposition chinoise de tenir cette semaine des discussions préparatoires avant la série de négociations des 30 et 31 janvier. La Chine avait proposé d'envoyer aux Etats-Unis, pour ces discussions préparatoires, son vice-ministre du Commerce Wang Shouwen et son vice-ministre des Finances Liao Min.

Après parution de l'article du Financial Times, Wall Street a accentué ses pertes et le dollar s'est affaibli face au yen. (Mark Trevelyan et Tim Ahmann Henri-Pierre André et Eric Faye pour le service français)