DAX : Un an de hausse parti en fumée 1 11/03/2020 | 12:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires A l’image de beaucoup d’indices, le Dax vient d’effacer un an de hausse en l’espace d’une dizaine de séances. L’empilement de mauvaises nouvelles dont le coronavirus et le contre-choc pétrolier, crée un niveau d'incertitude rarement égalé, à l’image du V1X (volatilité des actions allemandes) qui touche des sommets. Les baisses sont donc généralisées. Depuis le début d’année, l'indice de Francfort perd environ 20%. Mais certaines actions résistent particulièrement bien comme RWE et E.ON, avec des avancées de 2% chacune, valeurs qui confirment leur statut "défensif". En revanche, le secteur automobile cède beaucoup de terrain, comme Daimler (-37% ) ou encore les compagnies aériennes qui se font maltraiter. Lufthansa souffre de la forte désaffection des investisseurs et recule de 36%. Graphiquement, en données hebdomadaires les cours du DAX viennent donc de tester une zone pertinente, baisse accompagnée d'une recrudessence des volumes. La vitesse à laquelle les prix sont revenus sur ce point laisse présager d’autres séquences à forte volatilité. Difficile, à ce stade de la configuration, de cadrer précisément les amplitudes du DAX. Néanmoins, le récent gap vers 11450 points pourrait servir de cible lors de la constituion d'un rebond technique mais la reprise devrait rapidement se trouver confrontée au consensus vendeur. /* En jaune, les points bas testés fin 2018 et actuellement

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article vincgva - Salut Patrick, si tu regardes un peu plus en arrière, on a rien fait depuis début 2015 grosso modo. 5 ans annulé en 2 semaines , impressionnant ! et désolant à la fois ! 1



Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue