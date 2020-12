DBT TECHNOLOGIES creuse ses pertes au premier semestre

DBT a enregistré au premier semestre 2020 une perte nette de 3,62 millions d'euros contre une perte de 974 000 euros, un an auparavant. Le spécialiste des systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques a par ailleurs dévoilé une perte d'exploitation de 3,26 millions d'euros contre - 976 000 euros au premier semestre 2019. Le résultat d'exploitation sur la période inclut une provision sur un client douteux à hauteur de 1 million d'euros, d'honoraires et de frais en lien avec les opérations financières pour 0,6 million et 0,4 million intégrant des charges non récurrentes.



" L'activité globale de ces 6 mois n'est pas représentative du potentiel du groupe. Comme pour beaucoup d'entreprises industrielles, la production du 1er semestre a été impactée dès janvier par des problèmes d'approvisionnement de fournisseurs étrangers, puis par les mesures de fermetures administrative " a rappelé la société.



En juillet 2020, l'entreprise a entamé une transition organisationnelle soutenant le virage commercial vers les marchés privés. Un nouveau financement de 20 millions d'euros a été mis en place en octobre 2020 avec tirages optionnels. Cette solution flexible garantie à DBT une stabilité financière sur un horizon de 2 années et permet la structuration d'une équipe sur le long terme.