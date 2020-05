DBT tire deux tranches d'Oceane avec BSA attachés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBT a annoncé qu'afin de conforter le financement des actions mises en place pour la sortie du confinement et la reprise progressive de sa production, la société a procédé au tirage des troisième et quatrième tranches d’Oceane avec BSA attachés. Le groupe a ainsi procédé, le 16 avril 2020, au tirage de ces deux tranches pour un montant nominal total de un million d'euros. L'entreprise ajoute que deux millions BSA 2 ont été émis au profit d’Ehgosf à cetteoccasion, avec un prix d’exercice de 0,05 euro par BSA 2.La société précise que les BSA 2 émis dans le cadre des différentes tranches d'Oceane à ce jour ont un prix d'exercice de 0,05 euro par BSA 2, et ne pourront être exercés au prix d'exercice susvisé que dans la mesure où la valeur nominale de l'action DBT sera inférieure ou égale au prix d'exercice à la date d'exercice des BSA 2 considérés. Dans le cas contraire, le prix d'exercice des BSA 2 considérés sera égal à la valeur nominale de l'action DBT à cette date.Le groupe indique que DBT et Ehgosf ont décidé de fixer la date du tirage de la cinquième tranche d'Oceane avec BSA attachés au 18 mai 2020, sous réserve du respect des conditions de tirage à cette date.