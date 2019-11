DDC Direction du développement et de la c : Visite de travail du président du Tadjikistan Emomali Rahmon à Berne

Le président de la Confédération Ueli Maurer a reçu le mardi 5 novembre 2019, le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, pour une rencontre de travail. Les entretiens officiels au Bernerhof ont porté sur les relations bilatérales et sur la coopération au sein d'organisations internationales, notamment dans le cadre de l'initiative ceinture et route (belt and road initiative).

Le Tadjikistan fait partie du groupe de vote dirigé par la Suisse au sein du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). À ce titre, la déclaration d'intention sur l'initiative ceinture et route (belt and road initiative, BRI) signée par la Suisse au printemps 2019 à Pékin revêt pour lui une grande importance. La Suisse s'engage pour l'intégration de pays tiers tels que le Tadjikistan aux projets de la BRI.

Alors que les relations politiques et la coopération technique entre les deux pays sont déjà bien établies, les échanges économiques n'ont commencé à prendre leur essor qu'au cours des dernières années. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux évolutions récentes, qui recèlent encore un grand potentiel à exploiter. Le président Ueli Maurer a félicité le Tadjikistan pour les réformes administratives engagées, en soulignant l'importance de normes fondées sur l'État de droit lorsqu'il s'agit de créer des conditions propices aux investissements. Le Tadjikistan est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement avec l'Asie centrale. La Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) lui allouent chaque année près de 20 millions de francs dans le cadre de la stratégie de coopération 2017-2021. Lors des entretiens, l'accent a été mis sur la gestion des eaux dans la région, car il s'agit de la clé du développement en Asie centrale. La Suisse est engagée dans ce secteur depuis 25 ans.

Les délégations se sont félicitées de la bonne collaboration entre les différents groupes de vote et dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Parmi les autres sujets abordés figurait l'évolution politique et économique en Asie centrale. Deux déclarations d'intention ont été signées mardi en présence du président de la Confédération Ueli Maurer et du président tadjik Emomali Rahmon. Le directeur de la DDC, Manuel Sager, a signé pour la Suisse les accords consacrés à la coopération en matière de gestion des eaux et à la gestion du changement climatique.

En marge de la visite officielle de travail, une rencontre a eu lieu entre le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le ministre tadjik des affaires étrangères, Sirodjiddin Muhriddin. Les entretiens ont porté sur la coopération internationale et sur les droits de l'homme.

