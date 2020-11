DECALIA renforce son équipe d'investissement thématique avec l'arrivée de Roberto Magnatantini

Roberto Magnatantini a 20 ans d'expérience dans la gestion de fonds dédiés aux actions globales ou à de grandes thématiques. Avant de rejoindre DECALIA, il était responsable des actions mondiales chez SYZ Asset Management, où il a travaillé pendant 12 ans, gérant notamment deux stratégies pour la franchise des fonds OYSTER. Avant cela, son parcours l’a mené pendant 4 ans chez Lombard Odier et 4 ans encore chez HSBC. Dans ses nouvelles fonctions, Roberto Magnatantini succède à Clément Maclou, qui poursuivra de nouvelles opportunités de carrière.

L'évolution des tendances de consommation : un véritable moteur de performance

La longévité mondiale est aujourd’hui l'une des tendances démographiques les plus puissantes. Source permanente de croissance, orientée sur le long terme, elle ne dépend pas du cycle économique ou des politiques globales. D'ici 2050, la génération Silver, de 60 ans et plus, atteindra près de 2,1 milliards d’individus, soit le double par rapport à 2015. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces seniors seront plus nombreux que les enfants de cinq ans et moins. En outre, selon McKinsey, cette génération devrait représenter 50 % ou plus de la croissance de la consommation urbaine sur les marchés développés entre 2015 et 2030. Les technologies médicales, les biotechnologies, la santé et le bien-être, les nouveaux modes de vie sont quelques-uns des principaux axes du fonds DECALIA Silver Generation.

"Roberto Magnatantini est un gestionnaire de fonds très expérimenté. Nous sommes très heureux de l'avoir convaincu de nous rejoindre. Alors que les nouvelles technologies libèrent l’immense potentiel des soins de santé et que la longévité s'améliore, l'économie Silver offre de grandes opportunités d'investissement. Nous tenons bien sûr à remercier Clément Maclou pour tout ce qu'il a accompli au sein de l’entreprise au cours de ces quatre dernières années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir", précise Rodolfo de Benedetti, Associé et Responsable de la stratégie produit chez DECALIA.

"La longévité figure parmi les thèmes d'investissement les plus imposants, avec un potentiel de croissance élevé et une forte visibilité. Je connais Roberto Magnatantini depuis longtemps. Ses compétences en matière de sélection de titres et sa compréhension approfondie du thème nous seront très utiles pour gérer DECALIA Silver Generation", ajoute Xavier Guillon, Associé et Responsable des fonds DECALIA.

"Je suis ravi de rejoindre DECALIA qui est particulièrement bien adaptée à l'avenir de l'investissement thématique. Les récentes avancées scientifiques dans le domaine du génie génétique et de l'intelligence artificielle vont vite déboucher sur des percées sans précédent dans le domaine de la longévité. La lutte contre la sénescence ne fait que commencer et nous sommes convaincus que des opportunités d'investissement extraordinaires vont se présenter en conséquence", souligne Roberto Magnatantini, le nouveau gérant principal de DECALIA Silver Generation.

À propos du groupe DECALIA :

Créée en 2014 à Genève, DECALIA SA est une société de gestion privée et institutionnelle. Avec plus de 50 collaborateurs et un patrimoine en gestion de 4 milliards de francs suisses, DECALIA s'est développée rapidement, notamment grâce à l'expérience de gestion active acquise par ses fondateurs au cours des 30 dernières années. Les stratégies développées par DECALIA, pour la plupart disponibles en format UCITS, se concentrent sur quatre axes d'investissement jugés comme prometteurs à long terme : la désintermédiation du secteur bancaire, la quête du rendement, les nouvelles tendances de consommation et les inefficiences du marché.

Orientée sur des solutions concrètes, DECALIA se consacre entièrement à générer pour ses clients une performance supérieure ajustée au risque, tout en assurant le plus haut niveau de service. Les valeurs fondamentales qui façonnent son ADN et guident son action sont l’engagement, l'innovation et l'esprit d'équipe. Sa philosophie d'investissement repose sur plusieurs principes fondamentaux : une gestion du risque rigoureuse, la préservation du capital, un style de gestion actif et la sélection des meilleurs talents.

DECALIA est régulée par la FINMA par le biais d'une licence de gestionnaire de placements collectifs (LPCC). Outre son siège à Genève, DECALIA est présente à Zurich et à Milan par l'intermédiaire de DECALIA Asset Management SIM SpA.