DEE Tech : débuts en Bourse timides pour le SPAC

Les investisseurs réservent un accueil sans enthousiasme aux débuts en Bourse de DEE Tech, l'action du SPAC dédié au secteur technologique se traitant légèrement en-dessous de son prix d'introduction pour son premier jour sur Euronext Paris.



Le titre se traite actuellement à 9,97 euros, contre un prix d'introduction de 10 euros.



Le SPAC, qui s'est donné comme mission de faire émerger un 'géant' de la tech européenne dans les domaines du numérique et de e-commerce, s'est introduit via l'admission des 16,5 millions d'unités qui composent son capital.



Au total, DEE Tech a donc levé quelque 165 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, après exercice de la clause d'extension, dans le cadre de ce placement privé.



DEE Tech est le troisième SPAC à rejoindre Euronext Paris cette année après les cotations du SPAC Transition et du SPAC Accor Acquisition Company (AAC), sur lequel les investisseurs perdent pour l'instant de l'argent.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.