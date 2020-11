DEFR Département fédéral de : BPA – DECATHLON rappelle la longe de via ferrata « Vitalink » de la marque « Simond » en raison d'un risque de chute

Bureau fédéral de la consommation

Berne, 11.11.2020 - En collaboration avec le BPA, Bureau de prévention des accidents, DECATHLON rappelle la longe de via ferrata « Vitalink » de la marque « Simond ». Il existe un risque de chute. Le prix d'achat sera remboursé aux clients concernés.

Quel danger résulte du produit concerné?

Il ne peut être exclu que le doigt du mousqueton ne se ferme pas correctement, engendrant ainsi un risque de chute.

Quels produits sont concernés?

Le rappel de produits concerne la longe de via ferrata « Vitalink » de la marque « Simond » avec le code modèle 8544069 et le code article 2717143 : voir la photo ci-jointe du produit concerné.

Les longes de via ferrata concernées ont été vendues par DECATHLON entre le 20 juin 2020 et le 2 novembre 2020.

Que doivent faire les consommatrices et consommateurs concernés?

Les consommateurs qui possèdent une longe de via ferrata « Vitalink » de la marque « Simond » sont priés de ne plus l'utiliser et de la retourner au magasin DECATHLON le plus proche. Le prix d'achat leur sera remboursé.

