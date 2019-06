DEFR Département fédéral de : Conférence ministérielle de l'AELE à Malbun, au Liechtenstein

Berne, 20.06.2019 - Le conseiller fédéral Guy Parmelin participera, le 24 juin 2019 à Malbun (Liechtenstein), à la conférence ministérielle de l'Association européenne de libre-échange (AELE, dont les membres sont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse). Les ministres s'entretiendront en particulier de la politique de libre-échange des États de l'AELE vis-à-vis des États non membres de l'UE.

Sous la présidence d'Aurelia Frick, ministre liechtensteinoise des Affaires étrangères, de la Justice et de la Culture, les ministres de l'AELE feront le point sur les travaux et les perspectives liés à la politique de libre-échange des États de l'AELE. Les discussions porteront principalement sur l'extension du réseau d'accords de libre-échange, en ciblant les pays émergents à forte croissance que sont l'Inde, la Malaisie, les pays du Mercosur et le Vietnam, ainsi que sur les travaux de développement des accords de libre-échange existants avec le Mexique, le Canada, le Chili et l'Union douanière d'Afrique australe (SACU). Une plus grande ouverture des marchés d'exportation revêt une importance majeure pour la Suisse et contribue largement à la politique de croissance du Conseil fédéral, axée sur le long terme.

Les ministres de l'AELE s'entretiendront par ailleurs de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'UE et de ses conséquences sur l'AELE, et des relations commerciales entre l'AELE et les États-Unis.

Ils seront aussi informés de la fin des travaux liés à l'actualisation et à la révision des dispositions modèles de l'AELE en matière de commerce et développement durable.

Enfin, les représentants des gouvernements rencontreront, pour un échange de vues, le Comité parlementaire et le Comité consultatif (représentant les partenaires sociaux) de l'AELE.

Adresse pour l'envoi de questions

Service de la Communication du DEFR,

info@gs-wbf.admin.ch,

058 462 20 07

Markus Schlagenhof,

Ambassadeur et délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux,

Chef du centre de prestations Commerce mondial,

SECO,

058 462 22 10

Auteur

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

http://www.wbf.admin.ch