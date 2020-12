DEFR Département fédéral de : Entretien vidéo entre le conseiller fédéral Guy Parmelin et le ministre-président Winfried Kretschmann

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Berne, 03.12.2020 - Le 3 décembre 2020, le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), s'est entretenu par visioconférence avec Winfried Kretschmann, ministre-président du Bade-Wurtemberg. Ce Land est le premier partenaire commercial de la Suisse en Allemagne.

Les relations étroites entre le Bade-Wurtemberg et la Suisse, les questions en lien avec la politique européenne, les différentes structures de collaboration et le Brexit ont été au cœur de cet entretien.

L'Allemagne est de loin le premier partenaire économique de la Suisse. Plus d'un cinquième du commerce extérieur de notre pays s'effectue avec notre voisin allemand. Plus d'un tiers du total des exportations suisses vers l'Allemagne est destiné au Bade-Wurtemberg, tandis que plus du quart des importations suisses provenant d'Allemagne vient de ce Land. En 2019, le volume des échanges de la Suisse avec le Bade-Wurtemberg a représenté 31,6 milliards de francs.

La Suisse réalise d'importants investissements dans le Bade-Wurtemberg, et inversement. En 2015, les investissements directs suisses dans ce Land s'élevaient à 9 milliards de francs, et ceux du Bade-Wurtemberg en Suisse, à 8,8 milliards de francs.

L'Allemagne est également le principal partenaire de la Suisse dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation. La coopération entre les deux pays prend principalement la forme d'une collaboration directe entre chercheurs. Elle est soutenue par des fonds de recherche compétitifs, tels que le programme-cadre de l'Union européenne (UE) pour la recherche et l'innovation Horizon 2020. La Suisse œuvre donc auprès du Bade-Wurtemberg, notamment, pour demeurer un partenaire actif et fiable de l'UE dans le cadre du prochain programme-cadre Horizon Europe (2021-2027) et des programmes et initiatives qui y sont associés.

