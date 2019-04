DEFR Département fédéral de : La Suisse aime les œufs suisses

Berne, 11.04.2019 - La production suisse d'œufs avoisine le milliard. Elle a en effet enregistré en 2018 une croissance de 3,6 % par rapport à l'année précédente, totalisant ainsi 974 millions d'œufs. Sa part du marché représente désormais 63 % de l'ensemble de l'offre. La consommation d'œufs a, elle aussi, nettement progressé par rapport à 2017 (+1,2 %) pour atteindre 181 œufs par habitant, le niveau le plus haut depuis 2002.

Les habitants de la Suisse ont consommé en tout 1,545 milliard d'œufs en 2018 et 18 millions de plus d'œufs indigènes. Cette augmentation est due à deux facteurs : la croissance de 0,5 % de la population résidante et la hausse de 0,7 % de la consommation d'œufs par habitant par rapport à 2017. En Allemagne et en Autriche, cette consommation s'élève respectivement à 230 et 239 œufs, un chiffre qui reste nettement supérieur à celui de la Suisse.

Engouement pour les œufs bio

La production biologique reste un facteur de croissance sur le marché suisse des œufs. La production totale d'œufs bio a augmenté de plus de 10 millions d'unités en 2018 pour atteindre le chiffre inégalé de 169 millions d'œufs, soit 17,3 % de tous les œufs produits dans notre pays. La progression est telle qu'aujourd'hui, un œuf en coquille sur cinq vendus dans le commerce de détail provient d'une ferme biologique. Parallèlement, le nombre d'œufs provenant d'élevages en plein air et écoulés dans le commerce de détail s'est accru de 6,3 %, passant à 214 millions d'unités. Par contre, la production et la vente d'œufs d'élevage au sol accusent un recul de 4,2 % dans le commerce de détail. L'œuf suisse d'élevage au sol n'en reste pas moins le plus largement représenté dans les étalages : 268 millions d'unités ont été vendues en 2018. D'une manière générale, les prix restent stables voire en légère hausse à tous les échelons du marché des œufs.

Importance accrue des œufs suisses dans la transformation

Les importations d'œufs ont dans l'ensemble reculé de 2,6 % en 2018. Les importations d'œufs de consommation ont en revanche connu une nette progression (+4,9 %), tandis que celles d'ovoproduits et de produits à base d'œufs ont accusé une baisse de 5,1 %. Les ovoproduits venant de l'étranger ont été de plus en plus remplacés par des œufs suisses. Les ovoproduits suisses ont ainsi atteint 80 millions d'unités, soit une croissance de 6,7 %.

Mise à jour du tableau de bord et de l'infographie sur le marché suisse des œufs

Le secteur Analyses de marché de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fournit les toutes dernières données des statistiques du marché suisse des œufs pour 2018 dans un tableau de bord et une infographie actualisés. Des informations contextuelles sur l'infographie sont en outre présentées dans un document FAQ. En outre, toute la série de données est disponible au format numérique dans un fichier Excel structuré.

Le tableau de bord, l'infographique, la FAQ et le fichier Excel sur le marché des œufs peuvent être téléchargés directement depuis le site Internet de l'OFAG.

