DEFR Département fédéral de : Le Conseil fédéral approuve le message sur l'accord de libre-échange avec l'Indonésie

Berne, 22.05.2019 - Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant l'accord de libre-échange de large portée conclu entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Indonésie, et l'a transmis aux Chambres fédérales pour adoption. L'AELE a été le premier partenaire européen à conclure un tel accord avec l'Indonésie.

L'accord de partenariat économique de large portée (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) entre les États de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) et l'Indonésie a été signé le 16 décembre 2018 à Jakarta, capitale de l'Indonésie. Il couvre un vaste champ d'application sectoriel et correspond pour l'essentiel aux accords de libre-échange récemment conclus par la Suisse. L'AELE a été le premier partenaire européen à conclure un tel accord avec l'Indonésie.

Accord moderne et de large portée

Le CEPA améliorera notamment l'accès aux marchés et la sécurité juridique pour le commerce des marchandises et des services ; 98 % des produits suisses actuellement exportés vers l'Indonésie pourront l'être en franchise de douane à l'issue des périodes de démantèlement tarifaire. L'accord comprend également des dispositions sur les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la réduction des obstacles non tarifaires au commerce, y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires, la concurrence, la facilitation des échanges, le commerce et le développement durable, et la coopération économique.

Un partenaire commercial intéressant

En raison du pouvoir d'achat croissant de sa classe moyenne, l'Indonésie, qui compte plus de 260 millions d'habitants, constitue un marché très intéressant pour l'industrie d'exportation suisse. Le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Indonésie, qui atteint quelque 1,4 milliard de francs (or inclus), offre un important potentiel de croissance. En 2018, l'Indonésie se situait au 47e rang des partenaires commerciaux de la Suisse. Ce pays d'Asie du Sud-Est enregistre actuellement une croissance de plus de 5 % par an et pourrait, selon certaines prévisions, devenir la 4e puissance économique mondiale d'ici à 2050.

