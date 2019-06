DEFR Département fédéral de : Le Conseiller fédéral Guy Parmelin à la Conférence du Centenaire de l'Organisation internationale du Travail (OIT)

Berne, 18.06.2019 - Le Conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a prononcé un discours sur l'avenir du travail et le partenariat social lors de la Conférence du Centenaire de l'OIT. Il a également signé une déclaration d'intention avec le Ministre du travail de l'Indonésie.

Le Conseiller fédéral Guy Parmelin a salué la Présidence suisse de la Conférence et l'engagement de notre pays dans le cadre du centenaire de l'OIT. Il a relevé devant les délégués de la Conférence que « l'investissement dans la formation est primordial pour gérer les chances et les risques de la digitalisation et des nouvelles formes de travail ». Il a également lancé un appel pour que le partenariat social puisse servir tant les besoins de la formation et que ceux de l'économie.

Lors de son entretien bilatéral avec le Ministre du travail de l'Indonésie, Muhammad Hanif Dhakiri, le Conseiller fédéral Guy Parmelin a signé une Déclaration d'intention bilatérale sur les questions de travail et d'emploi qui vise à compléter l'accord de libre-échange. Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant cet accord de large portée conclu entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Indonésie, et l'a transmis aux Chambres fédérales pour adoption.

La 108e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) a lieu du 10 au 21 juin 2019 à Genève. Elle marque la célébration du centenaire de l'OIT, et elle doit adopter une déclaration sur l'avenir et le rôle de l'OIT ainsi qu'une nouvelle norme sur la lutte contre la violence et le harcèlement au travail.

