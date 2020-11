DEFR Département fédéral de : Le conseiller fédéral Guy Parmelin mène le dialogue avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Berne, 10.11.2020 - Le 10 novembre 2020, le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a eu une discussion en ligne avec le secrétaire général de l'ANASE, six ministres de l'économie, ainsi que quatre vice-ministres et secrétaires d'État de pays membres. Ce premier échange a permis d'identifier les domaines de coopération potentiels dans le domaine de l'économie.

L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) est un groupement régional dont sont membres le Brunéi, l'Indonésie, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Cet espace économique prend toujours plus d'importance et présente un grand potentiel de croissance. L'Asie du Sud-Est en tant que marché d'exportation et lieu d'investissement est en plein essor, notamment pour l'économie suisse. Les échanges commerciaux entre la Suisse et les États membres de l'ANASE ont été d'environ 25,4 milliards de francs en 2019. Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, nos entreprises ont investi à ce jour un total de 40 milliards de francs dans les États membres de l'ANASE.



Les conséquences possibles du COVID-19 sur l'économie mondiale ont été au cœur des discussions. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a souligné que la Suisse s'engage en faveur de marchés ouverts et d'une coopération internationale. D'autres dossiers présentant un intérêt commun ont été discutés, comme la numérisation de l'économie, la promotion des PME, le tourisme durable et la construction d'infrastructures. Enfin, le thème de la politique de libre-échange a lui aussi été abordé. La Suisse et ses partenaires de l'AELE ont conclu des accords de libre-échange avec deux États membres de l'ANASE, à savoir Singapour et les Philippines. Un accord avec l'Indonésie a par ailleurs déjà été adopté par le Parlement et des négociations sont en cours avec le Vietnam et la Malaisie. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a proposé au nom de l'AELE de renforcer et de formaliser les relations avec l'ANASE en signant une déclaration de coopération.

