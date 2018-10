DEFR Département fédéral de : Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann rencontre des ministres de Malaisie et d’Indonésie

Berne, 01.10.2018 - Le 1er octobre, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann reçoit la ministre malaise de l'Agriculture, Teresa Kok Suh Sim, et le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita. Au programme des deux rencontres, les négociations en cours concernant un accord de libre-échange avec l'AELE. Les deux pays sont des partenaires importants dans l'espace économique de l'Asie du Sud-Est.

Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, rencontre pour un entretien bilatéral la ministre malaise de l'Agriculture, Teresa Kok Suh Sim, à Berne, puis le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita, à Zurich. À l'ordre du jour des deux entretiens, les négociations en cours relatives à un accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Malaisie, d'une part, et l'Indonésie, d'autre part.

Les négociations portant sur un accord de libre-échange sont à un stade avancé, en particulier avec l'Indonésie. Les ministres discuteront des points à régler, afin que les entretiens entre experts puissent aboutir avant la fin de l'automne, dans la mesure du possible. Parmi les questions en suspens, on compte les dispositions en matière de commerce de marchandises et de propriété intellectuelle. La conclusion d'un accord de libre-échange avec le quatrième pays le plus peuplé du monde serait un nouveau jalon important de la politique commerciale de la Suisse en Asie.

Par ailleurs, la question du commerce d'huile de palme sera abordée avec les deux interlocuteurs. Le conseiller fédéral Schneider-Ammann les informera des implications de la motion 18.3717 « Aucune concession en ce qui concerne l'huile de palme », approuvée par le Conseil des États la semaine passée, pour les négociations en cours ; il soulignera également l'importance cruciale des efforts déployés pour améliorer la durabilité de cette matière première.

La Malaisie et l'Indonésie sont des partenaires importants de la Suisse dans l'espace économique de l'Asie du Sud-Est. Pour la Malaisie, le commerce bilatéral de marchandises joue le premier rôle (4 milliards de francs en 2017), tandis que les investissements directs suisses sont l'enjeu majeur de l'accord avec l'Indonésie (6,9 milliards de francs fin 2016).

