DEFR Département fédéral de : Le président de la Confédération se rend avec une délégation de représentants de la finance et de l'économie en Chine, où il sera reçu ensuite en visite d'État

Berne, 16.04.2019 - Le président de la confédération Ueli Maurer se rendra en Chine du 22 au 30 avril 2019, accompagné d'une délégation de représentants du monde de la finance et de l'économie. Le président chinois Xi Jinping l'a invité à effectuer une visite d'État les 28 et 29 avril. Le Conseil fédéral a décidé le 10 avril 2019 que la Suisse signerait avec la Chine un protocole d'entente concernant la coopération sur les marchés tiers et s'inscrivant dans la Belt and Road Initiative. Des rencontres avec les autorités et des représentants du secteur de la finance et de l'économie ainsi qu'une participation au deuxième Belt and Road Forum sont prévus dans les jours précédents.

Le président de la Confédération entamera son voyage mardi 23 avril par une rencontre avec des représentants des autorités et du secteur des finances à Shanghai, métropole de la finance. D'autres réunions sont prévues dans la foulée à Pékin le lendemain et le surlendemain.

Les vendredi et samedi 26 et 27 avril, le président de la Confédération participera au deuxième Belt and Road Forum pour la coopération internationale, au menu duquel figurent stratégies de développement, infrastructures et développement durable. Quelque 40 chefs d'État ou de gouvernement y sont attendus. C'est la deuxième fois que la Suisse est représentée à ce forum, accompagnant la contribution de la Belt and Road Initiative (BRI ; Initiative route et ceinture) au développement des relations entre l'Asie et l'Europe.

Placée sous le signe d'un partenariat stratégique innovateur, la coopération sino-suisse en matière commerciale et financière doit également être encouragée dans les marchés tiers. Il est prévu que les deux pays signent un protocole d'entente en matière financière et économique durant la visite du président de la Confédération en Chine.

Ce protocole d'entente a pour objectif de développer la collaboration des deux États en matière de commerce, d'investissement et de financement de projets dans des pays tiers situés le long des tracés de la BRI, coopération reposant sur un catalogue de principes conformes aux normes internationales et à la législation des pays concernés. (L'accord sera publié après sa signature.)

Le président de la Confédération a été invité les dimanche et lundi 28 et 29 avril dans le cadre d'une visite d'État. Il s'entretiendra avec le président Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang. Cette visite a pour but d'intensifier les excellentes relations sino-suisses. À cette occasion, le protocole d'entente précité sera signé par les secrétaires d'État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et Daniela Stoffel, directrice du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI).

Deux pays unis par des relations dans de nombreux domaines

Le dialogue sino-suisse couvre près de trente domaines différents. Il permet d'aborder au plus haut niveau des thèmes spécifiques tels les questions économiques et financières, les droits de l'homme, la migration, le droit du travail et la propriété intellectuelle ou encore la science et la technique, la santé et l'environnement.

La Suisse a été l'un des premiers États occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine. Elle a également été le premier pays d'Europe continentale à conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Pékin est le partenaire commercial le plus important de notre pays après l'Union européenne et les États-Unis. En 2016, la Suisse et la Chine ont décidé de placer leurs relations bilatérales sous le signe d'un « Partenariat stratégique innovateur », renforçant ainsi les liens qui les unissent. De son côté, le président chinois Xi Jinping avait été reçu en Suisse en 2017 dans le cadre d'une visite d'État.

