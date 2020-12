DEFR Département fédéral de : Mesures logistiques pour les denrées alimentaires et les biens de consommation courante

Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

Berne, 18.12.2020 - Les mesures prises par le Conseil fédéral et les cantons dans le contexte du COVID-19 peuvent avoir des répercussions sur la logistique dans le commerce de détail. Dans le but d'assurer une certaine flexibilité à celle-ci et de garantir ainsi l'approvisionnement en denrées alimentaires et en biens de consommation courante, l'Approvisionnement économique du pays (AEP) et l'Office fédéral des routes (OFROU) ont arrêté des mesures provisoires, qui seront en vigueur pendant la période des fêtes, du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

Dans le but de prévenir un manque de capacités logistiques et d'assurer l'approvisionnement du commerce de détail en denrées alimentaires et en biens de consommation courante, l'AEP et l'OFROU ont décidé conjointement des mesures suivantes : suspension de l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit, autorisation de la charge des camions jusqu'au poids garanti et assouplissement du temps de travail et de repos des chauffeurs professionnels.

Afin de pouvoir bénéficier de ces mesures durant la période prévue (du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021), les entreprises ont besoin, en sus de la décision de l'OFROU, d'une attestation de l'AEP. Elles peuvent demander à obtenir celle-ci via le site internet de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE).

Au début de la pandémie de COVID-19, l'AEP et l'OFROU avaient déjà pris des mesures pour soutenir les capacités de transport. Ces mesures ont été en vigueur jusqu'au 2 juin 2020.

