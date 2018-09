DEFR Département fédéral de : Mission économique et scientifique du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann en Chine

Berne, 03.09.2018 - Du 5 au 9 septembre 2018, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann se rendra en Chine accompagné d'une délégation forte de 50 représentants de l'économie, du domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation et du monde politique. La délégation économique et scientifique visitera les villes de Pékin et de Shanghai. L'objectif est de nouer des contacts avec le nouveau gouvernement chinois et de définir les priorités de la coopération, notamment dans le domaine de la formation et de la recherche et dans le contexte de la « Belt and Road Initiative » (BRI). Le conseiller fédéral participera également à la célébration prévue pour les 10 ans de Swissnex China.

Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) rencontrera le vice-premier ministre ainsi que plusieurs membres gouvernement chinois. Des rencontres sont notamment prévues avec les ministres des Sciences et Technologies et de l'Industrie et du Commerce. Les relations économiques bilatérales et la coopération dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) sont au programme.

Par ailleurs, la délégation suisse devrait avoir d'autres occasions d'échanger avec des observateurs du développement de la Chine et des acteurs du secteur privé et du domaine FRI, par exemple lors du Sino-Swiss Economic Forum organisé par la Chambre de commerce sino-suisse (SwissCham) le 6 septembre à Pékin.

Enfin, la manifestation « Sino-Swiss Drone Night » donnée à l'occasion de la célébration des 10 ans de Swissnex China le 7 septembre à Shanghai sera l'un des temps forts de la mission. Swissnex China est l'un des 5 cinq sites du réseau suisse de l'éducation, de la recherche et de l'innovation visant à encourager la mise en réseau des acteurs suisses dans le monde et leur participation active aux échanges internationaux de connaissances, d'idées et de talents.

La Chine est le principal partenaire économique de la Suisse en Asie. Le volume commercial, qui s'élevait à 37 milliards de francs en 2017 (commerce de métaux précieux compris), est dépassé uniquement par les échanges avec l'UE et les États-Unis. Outre les métaux précieux, la Suisse exporte surtout des produits pharmaceutiques, des machines et des montres vers la Chine et importe également des machines, des équipements électroniques et des textiles de ce pays. Avec un volume de plus de 21 milliards de francs, la Chine est également le principal site d'investissement des entreprises suisses en Asie. Depuis 2014, l'accord bilatéral de libre-échange entre la Suisse et la Chine, qui fait suite aux accords visant à éviter les doubles impositions et à protéger les investissements, forme le cadre légal des échanges et des investissements.

La Chine joue aussi un rôle important dans la collaboration bilatérale en matière de formation et de recherche. Le programme bilatéral de coopération scientifique lancé conjointement par les deux pays a soutenu près de 300 projets au cours des dix dernières années.

De nombreux chercheurs et instituts de recherche suisses vont au-delà de la collaboration au niveau fédéral et échangent régulièrement avec leurs homologues chinois, faisant de la Chine l'un des principaux partenaires scientifiques en Asie.

La BRI était déjà l'un des thèmes de la mission économique du conseiller fédéral Schneider-Ammann en Asie en centrale en juillet. Il s'agit maintenant d'approfondir ce sujet en Chine. L'économie suisse dispose d'un savoir-faire spécifique qu'elle peut utiliser dans différents projets de la BRI.

