DEFR Département fédéral de : Poursuite des discussions sur le libre-échange entre la Suisse et les États-Unis

Berne, 11.04.2019 - Le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a pour la première fois rencontré le représentant au Commerce américain, Robert Lighthizer, à Washington, le 11 avril 2019. Une heure durant, ils se sont entretenus sur le développement des relations commerciales et les possibilités qu'offrirait un accord de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis. Ils sont convenus de poursuivre les entretiens exploratoires.

Lors de leur première rencontre, le conseiller fédéral Guy Parmelin et le représentant au Commerce américain Robert Lighthizer ont souligné l'amitié de longue date et les relations économiques étroites qui lient la Suisse et les États-Unis. Ils ont confirmé qu'un accord de libre-échange serait bénéfique pour les deux pays. Les entretiens exploratoires qui se tiendront à l'échelon des experts approfondiront la question.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Suisse, et cette dernière est un investisseur important aux États-Unis. Le volume commercial bilatéral, y compris les biens et services, s'élève à près de 120 milliards de francs. La Suisse est le septième investisseur aux États-Unis, ses investissements directs se montant à plus de 300 milliards de francs. Les échanges commerciaux avec les États-Unis ont connu une évolution très dynamique ces dernières années.

Adresse pour l'envoi de questions

Communication DEFR,

Urs Wiedmer

Tél. 079 691 95 59

urs.wiedmer@gs-wbf.admin.ch

Auteur

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

http://www.wbf.admin.ch