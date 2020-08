DEFR Département fédéral de : Table ronde du conseiller fédéral Guy Parmelin avec l'industrie d'exportation

Berne, 11.08.2020 - Le commerce extérieur suisse a affiché une forte chute au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, le conseiller fédéral Guy Parmelin a invité des représentants de l'industrie d'exportation à une table ronde le 11 août 2020. Les débats ont été dominés par les défis à relever et les étapes nécessaires pour une reprise rapide des exportations.

L'économie suisse joue un rôle crucial pour la prospérité de notre pays et est très imbriquée à l'international. Au deuxième trimestre 2020, le commerce extérieur suisse a subi un recul historique ; tous les secteurs exportateurs sans exception ont enregistré une perte. En dépit de quelques embellies et d'une légère tendance à la hausse en juin, les exportateurs suisses restent confrontés à un avenir difficile et incertain.

La table ronde organisée par le conseiller fédéral Guy Parmelin a réuni les représentants de 19 associations économiques et chambres de commerce, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et Switzerland Global Enterprise (S-GE), le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et son réseau swissnex, Présence Suisse (DFAE) ainsi que l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV). Les mesures et les activités déployées par S-GE, la SERV, Présence Suisse et le réseau swissnex en relation avec la crise ont dominé une bonne part des discussions.

Les participants ont eu un échange fructueux sur les conséquences de la crise sanitaire pour l'industrie d'exportation suisse. Ils ont cerné ensemble les étapes nécessaires pour une reprise rapide des exportations.

La Confédération et les milieux économiques entendent continuer à collaborer étroitement en vue de créer les meilleures conditions possibles pour une reprise rapide du commerce extérieur. Les exportations sont essentielles à la prospérité de la Suisse.

