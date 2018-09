DEFR Département fédéral de : Visite du gouverneur de l’Autorité saoudienne d’investissements (SAGIA) à Berne

Berne, 14.09.2018 - Le 12 septembre 2018, le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, a reçu Ibrahim Al-Omar, le gouverneur de l'Autorité générale saoudienne d'investissements (SAGIA) pour un entretien de courtoisie. Le 14 septembre 2018, le gouverneur de la SAGIA a également été reçu par le chef du Département des finances, le conseiller fédéral Ueli Maurer.

La rencontre entre le chef du DEFR et le gouverneur de la SAGIA a permis d'évaluer dans leur ensemble les relations économiques bilatérales entre la Suisse et l'Arabie saoudite. L'entretien a porté notamment sur la situation économique des deux pays et sur le renforcement des relations en matière de commerce et d'investissements. À cet égard, le chef du DEFR et le gouverneur de la SAGIA ont salué l'augmentation des échanges à haut niveau dans le domaine de l'économie.

La rencontre s'est tenue en marge de la 11e commission économique mixte entre les deux pays, dont le but est d'œuvrer au renforcement et à l'approfondissement des relations économiques bilatérales. Cette commission économique mixte a été coprésidée par Ibrahim Al-Omar, le gouverneur de la SAGIA, et l'ambassadeur Erwin Bollinger, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux et responsable du centre de prestations Relations économiques bilatérales au Secrétariat d'État à l'économie.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer et Ibrahim Al-Omar ont réaffirmé à l'occasion de leur rencontre les bonnes relations de leurs pays dans les domaines financier et fiscal, et ont discuté du développement de leur coopération bilatérale. Partenaire important de la Suisse dans la région du Golfe, l'Arabie saoudite est l'un des principaux marchés des prestataires de services financiers suisses hors de l'Europe. L'année prochaine, les deux États engageront un premier dialogue financier, qui portera en particulier sur l'accès au marché et la mise en œuvre des normes internationales dans le secteur de la finance. Par ailleurs, une mission d'experts interdépartementale de la Confédération se rendra en Arabie saoudite du 18 au 20 septembre 2018 afin de sonder les possibilités de coopération dans les domaines de la politique en faveur des PME, de la formation duale, de l'innovation et de la technologie financière.

L'Arabie saoudite est le deuxième partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient, après les Émirats arabes unis. En 2017, le commerce bilatéral entre la Suisse et l'Arabie saoudite s'élevait à environ 2,5 milliards de francs. Les exportations suisses en direction de l'Arabie saoudite atteignaient 1,8 milliard de francs et étaient principalement constituées de produits pharmaceutiques, d'horlogerie, de machines ainsi que de pierres et métaux précieux. Les importations, qui se montaient en 2017 à presque 689 millions de francs, comprenaient notamment des pierres et métaux précieux ainsi que des métaux de base. Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, les sociétés helvétiques avaient investi 906 millions de francs au total en Arabie saoudite fin 2016 et employaient 12 231 personnes dans le pays.

