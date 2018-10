DEGIRO poursuit sa croissance dans un contexte de faible volatilité

Résultats T3 2018

Amsterdam, le 29 octobre 2018



Au cours du T3 2018, DEGIRO a exécuté 4,08 millions de transactions sur le segment des clients particuliers, en augmentation de 39% par rapport à la même période en 2017. Le chiffre d’affaires s’inscrit à 40,5 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, soit 41% de plus qu’au T3 2017.



27.791 comptes ont été ouverts au 3ème trimestre, portant le nombre total de comptes clients à 332.986 au 30 septembre 2018 (+60% / 30 septembre 2017). Le groupe confirme que chaque trimestre a été bénéficiaire en 2018.





5ème Anniversaire



DEGIRO a célébré ses 5 ans le 23 septembre 2018. En quelques années seulement, DEGIRO est devenu l’un des courtiers en ligne les plus importants en Europe, notamment grâce à sa proposition tarifaire jamais vue auparavant. Afin de continuer à créer de la valeur ajoutée pour ses clients, le groupe a également réalisé d’importants efforts en matière de fonctionnalités et d’ergonomie sur sa plateforme. Par ailleurs, DEGIRO s’est concentrée sur la préparation de sa prochaine phase d’expansion depuis le début de l’année, notamment à travers l’amélioration de l’ensemble de ses processus internes.



Le secteur financier a assisté à l’entrée en vigueur de multiples régulations au cours de l’année 2018. Bien qu’elles aient pu occasionner certains désagréments pour les investisseurs, DEGIRO est convaincue de leur bien-fondé dans l’optique d’accroitre la transparence sur les marchés financiers, ce qui se traduira in-fine par une meilleure information des investisseurs.



DEGIRO France : Lauréat Investment Trends 2018 dans 4 catégories



A l’issue de l’enquête Investment Trends 2018 sur le courtage en France réalisée auprès de 4188 investisseurs français, DEGIRO est fier d’avoir été élu meilleur courtier dans les catégories Service Client, Satisfaction Client, Plateforme Mobile et Rapport Qualité-Prix.



Julien Vallet, Responsable France : « Nous sommes fiers de ces récompenses, qui reflètent l’opinion des investisseurs sur les services de DEGIRO. Grâce aux efforts déployés par nos équipes, nous constatons que les investisseurs ne choisissent pas uniquement DEGIRO pour ses tarifs, mais également pour la qualité de ses services. »



