DEGRENNE : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2018 – 2019

DIMINUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLIÉ DE 4,9% À FIN DÉCEMBRE 2018

POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ART DE VIVRE À PERIMETRE COMPARABLE

DEGRENNE (Paris:GUYD) publie un chiffre d’affaires à fin décembre 2018 (9 mois) de 52,2 millions d’euros en diminution de 4,9% par rapport à l’exercice 2017-2018 mais en croissance de 2,6% à périmètre comparable

Sur le 3ème trimestre 2018-2019, le chiffre d’affaires total est de 20,7 millions d’euros en diminution de 5,6% par rapport à l’exercice 2017-2018 mais en croissance de 0,3% à périmètre comparable

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires Art de Vivre à fin décembre 2018 est en croissance de 7,5%

Thomas Mulliez, Directeur Général de DEGRENNE a déclaré : « La croissance de l’activité Art de Vivre à périmètre comparable se confirme sur le troisième trimestre tirée par les ventes dans notre réseau de vente en propre (+3,1%) et l’activité B2B France et International (+7,5%). Cette performance confirme les bons résultats du premier semestre et la dynamique retrouvée sur l’activité cœur du Groupe.»

CHIFFRE D’AFFAIRES À FIN DÉCEMBRE 2018

En M€ Cumul à fin décembre 2018 - 2019 Cumul à fin décembre 2017 - 2018 % Variation B to C 15,8 19,6 -19,0% B to B 15,8 13,9 13,8% Art de Vivre 31,7 33,5 -5,4% Industrie 20,5 21,4 -4,2% Total Groupe 52,2 54,9 -4,9%

Le chiffre d’affaires était attendu en recul, tant sur la partie Art de Vivre que sur la partie Industrie. Sur la partie Art de Vivre, la baisse de chiffre d’affaires s’explique par la rationalisation en cours des activités B to C en France et Belgique et plus particulièrement l’arrêt fin 2017 des ventes aux grandes et moyennes surfaces ainsi que la fermeture ou le changement de modèle de distribution dans 23 points de vente au cours de l’exercice. Le recul de chiffre d’affaires sur la partie Industrie s’explique par le caractère cyclique de ces activités et notamment la baisse des commandes du premier client du groupe qui a lui-même subi une baisse de ses propres ventes.

L’analyse de la performance de l’activité Art de Vivre est donc plus pertinente à périmètre comparable (voir ci-dessous).

Le périmètre comparable ne prend pas en compte les activités arrêtées au cours de l’exercice 2017-2018 dans le cadre du plan de transformation du Groupe. Sont donc exclues du périmètre comparable les ventes aux Grandes et Moyennes surfaces, dont les ventes ont été stoppées au 31 décembre 2017, et les ventes des points de vente fermés au cours de l’exercice.

Le calcul du chiffre d’affaires à périmètre comparable exclut ainsi, sur les deux exercices, la valeur correspondante du chiffre d’affaires des activités arrêtées au cours de l’exercice 2017-2018. Ces retraitements sont concentrés en totalité sur le périmètre Art de Vivre et représentent un retraitement négatif sur le chiffre d’affaires de -0,6 million d’euros à fin décembre 2018 et de -4,6 millions d’euros à fin décembre 2017.

En retraitant les activités arrêtées au cours de l’exercice 2017 – 2018, le chiffre d’affaires comparable à fin décembre 2018 s’établit à 51,6 millions d’euros, en croissance de 2,6%, dont +7,5% sur l’Art de Vivre, par rapport à fin décembre 2017.

En M€ Cumul à fin décembre Comparable 2018 - 2019 Cumul à fin décembre Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable B to C 15,3 15,0 1,7% B to B 15,8 13,9 13,8% Art de Vivre 31,1 28,9 7,5% Industrie 20,5 21,4 -4,2% Total Groupe 51,6 50,3 2,6%

Art de Vivre : chiffre d’affaires cumulé de 31,7 millions d’euros en recul de 5,4% en publié mais en croissance de 7,5% à périmètre comparable

A fin décembre 2018, la croissance, à périmètre comparable, de la division Art de Vivre, est tirée tant par le B2C (+ 1,7%) que par le B2B (+ 13,8%).

Sur le trimestre, le chiffre d’affaires de la division Art de Vivre s’élève à 12,7 millions d’euros, en diminution de 8,5% en publié mais en croissance de 0,9% à périmètre comparable.

En publié, l’activité B2C à fin décembre est en retrait de 19% mais en croissance de 1,7% en périmètre comparable, notamment tirée par les ventes réalisées dans nos boutiques en propre (+15,4% à périmètre comparable).

Sur le seul 3ème trimestre, l’activité B2C est en diminution de 17,6% en publié et de 3,6% à périmètre comparable.

Il convient de noter que sur le 3ème trimestre l’activité B2C France a été impactée par les manifestations de novembre et décembre. L’impact de perte de chiffre d’affaires sur le trimestre est estimé à environ 170 k€.

L’activité B2B à fin décembre quant à elle, est en croissance de 13,8% à la fois en publié et en comparable. Sur le seul 3ème trimestre, l’activité B2B est en croissance de 7,5%.

D’un point de vue géographique, l’activité Art de Vivre àfin décembre 2018 à périmètre comparable est en croissance à la fois en France (+5,4%) et à l’international (+13,8%).

Cette bonne performance est le fruit du travail de rénovation de la Marque (logo, identité visuelle, communication) et également de l’accélération du nombre de lancements produits depuis 1 an.

Industrie : chiffre d’affaires cumulé de 20,5 millions d’euros en recul de 4,2% en publié et en comparable

La baisse importante des ventes de l’activité Industrie est liée au caractère cyclique de cette activité et d’une baisse des volumes de commandes de certains clients.

Sur le troisième trimestre, les ventes de l’Industrie s’élèvent à 8,0 millions d’euros et se dégradent de 0,6% seulement, tirées par les commandes de notre client principal.

AUTRES ÉVÈNEMENTS

Le 14 janvier 2019, Degrenne a annoncé la signature d’un protocole d’accord ferme avec le groupe Vorwerk en vue d’un investissement minoritaire de 15m€ et d’une sortie de la cote de Degrenne.

la Société et le groupe allemand Vorwerk, spécialisé dans la fabrication et la vente d’équipements électroménagers de haute qualité, et principal client de Degrenne, ont conclu un protocole d’accord ferme en vue d’un rapprochement à l’issue duquel le groupe Vorwerk entend souscrire et acquérir, via une de ses filiales, une participation minoritaire de 30% du capital et des droits de vote de Degrenne, et lancer, de concert avec Diversita, actionnaire majoritaire de la Société, une offre publique suivie d’un retrait obligatoire sur le solde des actions non détenues par eux. Il est précisé qu’en l’absence de décision de conformité de l’AMF sur le retrait obligatoire, celui-ci ne sera pas demandé par les initiateurs.

En préalable de cette opération, Diversita a acquis auprès de Comir et Soparcif, actionnaires minoritaires historiques de la Société, près de 18% du capital de Degrenne, au prix de 0,216 euro par action (sans aucun complément de prix), portant ainsi sa participation actuelle à environ 93,2% du capital et 94,5% des droits de vote de la Société.

L’ensemble de l’opération est détaillée dans le communiqué de presse diffusé par la Société le 14 janvier 2019.

PERSPECTIVES DE L’EXERCICE 2018 – 2019

Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, le Groupe anticipe sur l’exercice 2018 – 2019 une dégradation de son chiffre d’affaires similaire à celle des neuf premiers mois, liée principalement à l’impact en année pleine des restructurations réalisées en 2017 – 2018 sur son activité Retail France (arrêt de la distribution en GMS, fermeture de points de vente structurellement non rentables).

Les efforts de rationalisation se poursuivent mais ne permettront pas le retour à l’équilibre du résultat opérationnel courant hors éléments exceptionnels. Celui-ci est néamoins attendu en amélioration par rapport à celui de l’exercice 2017 – 2018.

L’augmentation de capital réservée à Vorwerk de 15 millions d’euros doit permettre au Groupe d’accélerer son redressement et notamment de réaliser les premiers investissements relatifs au projet de réindustrialisation du site de Vire (projet Vire 2021). Sous réserve de la bonne réalisation de l’opération et des investissements, le Groupe anticipe un retour à l’équilibre du résultat opérationnel courant à horizon 2020.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires annuel (fin mars 2019) : 24 avril 2019

Résultats annuels 2018 - 2019 : 30 juin 2019

ANNEXES

CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL TOTAL

En M€ T1 2018 - 2019 T1 2017 - 2018 % Variation T2 2018 - 2019 T2 2017 - 2018 % Variation S1 2018 - 2019 S1 2017 - 2018 % Variation B to C 3,9 4,9 -19,2% 4,6 5,8 -21,1% 8,5 10,7 -20,3% B to B 5,3 5,0 6,1% 5,2 3,9 31,7% 10,4 8,9 17,4% Art de Vivre 9,2 9,8 -6,4% 9,8 9,7 0,1% 19,0 19,6 -3,2% Industrie 6,6 7,9 -16,9% 6,0 5,5 9,1% 12,5 13,4 -6,3% Total Groupe 15,8 17,7 -11,1% 15,7 15,2 3,3% 31,5 32,9 -4,4% En M€ T3 2018 - 2019 T3 2017 - 2018 % Variation Cumul à fin décembre 2018 - 2019 Cumul à fin décembre 2017 - 2018 % Variation B to C 7,3 8,9 -17,6% 15,8 19,6 -19,0% B to B 5,4 5,0 7,5% 15,8 13,9 13,8% Art de Vivre 12,7 13,9 -8,5% 31,7 33,5 -5,4% Industrie 8,0 8,0 -0,6% 20,5 21,4 -4,2% Total Groupe 20,7 21,9 -5,6% 52,2 54,9 -4,9%

CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL COMPARABLE

En M€ T1 Comparable 2018 - 2019 T1 Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable T2 Comparable 2018 - 2019 T2 Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable S1 Comparable 2018 - 2019 S1 Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable B to C 3,9 3,6 9,2% 4,3 4,1 4,8% 8,2 7,7 6,8% B to B 5,3 5,0 6,1% 5,2 3,9 31,7% 10,4 8,9 17,4% Art de Vivre 9,2 8,6 7,4% 9,5 8,0 17,9% 18,7 16,6 12,5% Industrie 6,6 7,9 -16,9% 6,0 5,5 9,1% 12,5 13,4 -6,3% Total Groupe 15,7 16,5 -4,3% 15,4 13,5 14,3% 31,2 30,0 4,1% En M€ T3 Comparable 2018 - 2019 T3 Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable Cumul à fin décembre Comparable 2018 - 2019 Cumul à fin décembre Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable B to C 7,1 7,3 -3,6% 15,3 15,0 1,7% B to B 5,4 5,0 7,5% 15,8 13,9 13,8% Art de Vivre 12,4 12,3 0,9% 31,1 28,9 7,5% Industrie 8,0 8,0 -0,6% 20,5 21,4 -4,2% Total Groupe 20,4 20,4 0,3% 51,6 50,3 2,6%

