DEGRENNE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018 – 2019

FORTE PROGESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ART DE VIVRE À PÉRIMÈTRE COMPARABLE

Degrenne (Paris:GUYD):

Degrenne publie un Chiffre d’Affaires trimestriel 15,8 millions d’euros en diminution de 11,1% par rapport à l’exercice 2017-2018 et en recul de 4,3% à périmètre comparable

A périmètre comparable, le Chiffre d’Affaires trimestriel Art de Vivre est en croissance de 7,4%

Thomas Mulliez, Directeur Général de Degrenne a déclaré : « La forte croissance de l’activité Art de Vivre à périmètre comparable (+7,4%) tirée par les ventes en France à la fois en Retail et en B to B, marque un vrai retournement de tendance après des années de baisse du chiffre d’affaires en Retail en France. Le renouveau de la Marque DEGRENNE effectué en septembre 2017 porte ses fruits, notamment sur la performance de nos boutiques en propre qui réalisent un excellent premier trimestre. »

CHIFFRE D’AFFAIRES À FIN JUIN 2018

En M€ T1 2018 - 2019 T1 2017 - 2018 % Variation Art de Vivre 9,2 9,8 -6,4% Industrie 6,6 7,9 -16,9% Total Groupe 15,8 17,7 -11,1%

Le chiffre d’affaires était attendu en recul, tant sur la partie Art de Vivre que sur la partie Industrie. Sur la partie Art de Vivre, la baisse de chiffre d’affaires s’explique par le caractère non comparable du périmètre entre 2017-2018 et 2018-2019. En effet, lors de l’exercice 2017-2018, DEGRENNE a fortement rationalisé son activité de Retail en France en arrêtant au 31 décembre 2017 la distribution en Grandes et Moyennes Surfaces mais aussi en fermant sur l’exercice un certain nombre de points de ventes structurellement non rentables (boutiques, concessions, outlets).

L’analyse de la performance de l’activité Art de Vivre est donc plus pertinente à périmètre comparable (voir ci-dessous).

Le recul de chiffre d’affaires sur la partie Industrie s’explique par le caractère cyclique de ces activités et d’une baisse des volumes de commandes de certains clients.

En retraitant les activités arrêtées au cours de l’exercice 2017 – 2018, le chiffre d’affaires comparable sur le premier trimestre s’établit à 15,7 millions d’euros, en diminution de -4,3%, dont +7,4% sur l’Art de Vivre, par rapport au premier trimestre 2017 - 2018.

En M€ T1 Comparable 2018 - 2019 T1 Comparable 2017 - 2018 % Variation Comparable Art de Vivre 9,2 8,6 7,4% Industrie 6,6 7,9 -16,9% Total Groupe 15,7 16,5 -4,3%

Art de Vivre : Chiffre d’Affaires cumulé de 9,2 millions d’euros en recul de 6,4% en publié et en croissance de 7,4% à périmètre comparable

La forte croissance, à périmètre comparable, de la division Art de Vivre, est tirée par la France, que ce soit en B to C (+12,3%) ou en B to B (+13,2%). Cette bonne performance est le fruit du travail de rénovation de la Marque (logo, image, communication) et de dynamisation des lancements produits effectué depuis 6 mois.

À l’international, le chiffre d’affaires du premier trimestre est en recul de 5,4% du fait d’un impact négatif du taux change euro/dollar d’une part et également d’une baisse des ventes sur l’activité B to C International (hors USA).

Industrie : Chiffre d’Affaires cumulé de 6,6 millions d’euros en recul de 16,9% en publié et en comparable

La baisse importante des ventes de l’activité Industrie est liée au caractère cyclique de cette activité et et d’une baisse des volumes de commandes de certains clients.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2018 - 2019 : 13 décembre 2018

Chiffre d’Affaires T2 : 30 octobre 2018

