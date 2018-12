DEGRENNE – RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Regulatory News:

CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE DE -4,4%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT NÉGATIF À -2,7 MILLIONS D’EUROS, EN AMÉLIORATION DE 20%

Degrenne publie un chiffre d’affaires total de 31,5 millions d’euros en diminution de 4,4%, reflétant une croissance de 4,0% sur un périmètre comparable (hors activités arrêtées)

L’EBITDA s’élève à -1,1 million d’euros contre -2,5 millions d’euros en septembre 2017, en amélioration de 1,3 million d’euros (+54%)

Le résultat opérationnel courant s’établit à -2,7 millions d’euros contre -3,3 millions d’euros à fin septembre 2017, en amélioration de 20%

Le résultat net s’élève à -3,4 millions d’euros contre -6,9 millions d’euros à fin septembre 2017

Thomas Mulliez, Directeur Général de Degrenne a déclaré : « La croissance de l’activité à périmètre comparable ainsi que la forte amélioration de l’EBITDA confirment la stratégie de restructuration engagée sur l’exercice précédent».

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 12 décembre 2018 et a arrêté les comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2018 selon le principe de continuité d’exploitation. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux Comptes. Les états financiers au 30 septembre 2018 sont présentés en annexe.

1. Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2018-2019

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2018-2019, ressort à 31,5 millions d’euros en diminution de 4,4% par rapport au premier semestre de l’exercice 2017-2018.

En retraitant les activités arrêtées au cours de l’exercice 2017 – 2018, le chiffre d’affaires comparable sur le premier semestre de l’exercice s’établit à 31,2 millions d’euros, en croissance de 4,0% dont +12,5% sur l’Art de Vivre et -6,6% sur l’Industrie.

En M€ 30-Sep-18 30-Sep-17 % Variation publié % Variation comparable Art de Vivre 19,0 19,5 -2,9% 12,5% Industrie 12,5 13,4 -6,6% -6,6% Total Groupe 31,5 32,9 -4,4% 4,0%

Le chiffre d’affaires semestriel était attendu en recul, tant sur la partie Art de Vivre que sur la partie Industrie. Sur la partie Art de Vivre, la baisse de chiffre d’affaires s’explique par le caractère non comparable du périmètre entre 2017-2018 et 2018-2019. En effet, lors de l’exercice 2017-2018, DEGRENNE a fortement rationalisé son activité de Retail en France en arrêtant au 31 décembre 2017 la distribution en GMS mais aussi en fermant sur l’exercice un certain nombre de points de ventes structurellement non rentables (boutiques, concessions, outlets). L’analyse de la performance de l’activité Art de Vivre est donc plus pertinente à périmètre comparable (ie. hors activités arrêtées).

Le recul de chiffre d’affaires sur la partie Industrie s’explique par le caractère cyclique de ces activités et d’une baisse des volumes de commandes de certains clients.

Art de Vivre : chiffre d’affaires cumulé de 19,0 millions d’euros en recul de 2,9% en publié et en croissance de 12,5% à périmètre comparable

Sur le semestre, la forte croissance, à périmètre comparable, de la division Art de Vivre, est tirée tant par la France (+9,3%) que par l’international (+20,8%).

Sur la France, l’activité B2C à périmètre comparable est en croissance de 8,7% sur le semestre, notamment tirée par les ventes réalisées dans nos boutiques en propre (+18,8%).

Les ventes en B2B France sont également en croissance de 10,1% sur le premier semestre.

Cette bonne performance est le fruit du travail de rénovation de la Marque (logo, identité visuelle, communication) et également de l’accélération du nombre de lancements produits depuis 1 an.

À l’international, le chiffre d’affaires du premier semestre est en croissance de 20,8% du fait des bonnes performances sur la partie B2B International (+25,1%).

Industrie : chiffre d’affaires cumulé de 12,5 millions d’euros en recul de 6,6% en publié et en comparable

La baisse importante des ventes de l’activité Industrie est liée au caractère cyclique de cette activité et d’une baisse des volumes de commandes de certains clients.

Toutefois, il convient de noter que sur le second trimestre, les ventes de l’Industrie sont en croissance de +9,1%, tirées par les commandes de notre client principal.

2. Principaux éléments du compte de résultat

En M€ 30-Sep-18 30-Sep-17 % Variation Chiffre d'Affaires 31,5 32,9 -4,4% EBITDA -1,1 -2,5 53,9% Résultat Opérationnel courant -2,7 -3,3 19,9% Résultat Opérationnel -2,4 -5,5 55,9% Résultat Net -3,4 -6,9 50,0%

L’EBITDA est en perte de -1,1 million d’euros contre une perte de -2,5 millions d’euros à fin septembre 2017. Cette perte était attendue sur le premier semestre de l’exercice, compte tenu de l’ensemble des restructurations en cours au sein du Groupe. Il convient toutefois de noter que, malgré le recul du chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros sur le premier semestre, le Groupe a réduit la perte opérationnelle en réduisant encore davantage ses charges.

Le résultat opérationnel courant est en perte à -2,7 millions d’euros contre une perte de -3,3millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent.

Par ailleurs, le Groupe a enregistré un résultat opérationnel non récurrent de 0,3 million d’euros. Ce résultat exceptionnel est principalement liée aux restructurations effectuées au cours du semestre ains qu’à la vente du site industriel du Groupe en Thailande, cette dernière ayant dégagée une plus-value de cession de 1,3 million d’euros.

Le résultat net du groupe montre une perte de -3,4 millions d’euros, contre une perte de -6,9 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent.

3. Autres éléments financiers

Flux de trésorerie

En M€ 30-Sep-18 31-Mar-18 30-Sep-17 Marge Brute d'Autofinancement -3,1 -5,6 -3,5 Variation BFR -0,3 2,0 0,6 Impôts 0,3 -0,4 -0,6 Flux générés par l'activité -3,1 -3,9 -3,5 Investissement net 1,0 -1,7 -0,9 Cash Flow libre -2,1 -5,6 -4,4

Le cash flow libre s’améliore à -2,1millions d’euros contre -5,6 million d’euros au 31 mars 2018.

Cette amélioration s’expllque notamment par la cession du site thailandais.

Ratio d’endettement bancaire

En M€ 30-Sep-18 31-Mar-18 Capitaux propres part du Groupe 28,5 31,0 Dettes bancaires 6,0 9,6 Trésorerie et équivalents 4,6 4,2 Endettement net 1,4 5,4 Ratio d'endettement bancaire 5,1% 17,5%

L’endettement total du Groupe inclut également les avances en compte courant effectués par l’actionnaire majoritaires Diversita pour un montant total de 18,3 millions d’euros (hors intérêts).

Pour mémoire, les avances en compte courant de Diversita sont inclues dans les autres passifs financiers courants du Groupe.

Pour rappel et conformément à l’engagement pris lors du Conseil d’Adminsitration du 15 mars 2018, la société Diversita a versé au cours du premier semestre de l’exercice :

3 millions d’euros le 3 avril 2018,

1 million d’euros le 5 juin 2018,

2 millions d’euros le 3 août 2018,

4. Evènements post clôture semestrielle

La Société est entrée en négociations exclusives avec le groupe Vorwerk le 17 décembre 2018 en vue d’un investissement de 15 millions d’euros sous forme d’une augmentation réservée, qui serait suivi d’une offre publique de retrait et d’un retrait obligatoire. Pour de plus amples détails, se référer au communiqué de presse distinct de la Société en date du 17 décembre 2018.

5. Perspectives

Le Groupe anticipe sur l’exercice 2018 – 2019 une dégradation de son chiffre d’affaires similaire à celle du premier semestre, liée principalement à l’impact en année pleine des restructurations réalisées en 2017 – 2018 sur son activité Retail France (arrêt de la distribution en GMS, fermeture de points de vente structurellement non rentables).

Les efforts de rationalisation se poursuivent mais ne permettront pas le retour à l’équilibre du résultat opérationnel courant hors éléments exceptionnels. Celui-ci est néamoins attendu en amélioration par rapport à celui de l’exercice 2017 – 2018.

L’augmentation de capital réservée à Vorwerk de 15 millions d’euros doit permettre au Groupe d’accélerer son redressement et notamment de réaliser les premiers investissements relatifs au projet de réindustrialisation du site de Vire (projet Vire 2021). Sous réserve de la bonne réalisation de l’opération et des investissements, le Groupe anticipe un retour à l’équilibre du résultat opérationnel courant à horizon 2020.

Annexe 1 - Compte de Résultat en k€ Septembre 2018 Septembre 2017 Chiffre d'affaires 31 460 32 905 Achats de l'exercice (14 501) (15 389) Variation des stocks et production stockée 1 868 1 681 Charges de personnel (12 000) (13 442) Impôts et taxes (650) (621) Autres charges et produits d'exploitation (7 325) (7 623) EBITDA (1 148) (2 489) Amortissements, provisions et dépréciations (1 522) (845) Résultat opérationnel courant (2 670) (3 334) Autres Produits et Charges non récurrents 239 (2 181) Résultat opérationnel (2 431) (5 515) Résultat financier (311) (511) Résultat avant impôt (2 742) (6 026) Impôts sur les résultats (682) (828) Résultat net avant résultat activités cédées (3 424) (6 854) Résultat activités cédées - - Résultat net de l'ensemble consolidé (3 424) (6 854) Résultat net part du groupe (3 424) (6 854) Nombre moyen pondéré d'actions 75 329 323 75 348 339 Nombre d'actions potentielles 75 329 323 75 348 339 Résultat groupe / action (0,05) (0,09) Résultat groupe dilué / action (0,05) (0,09)

Annexe 2 – Bilan ACTIF en k€ Septembre 2018 Mars 2018 Goodwill 2 341 2 341 Immobilisations incorporelles 30 649 30 576 Immobilisations corporelles 7 208 7 925 Actifs financiers 564 612 Autres actifs non courants 13 77 Impôts différés - Actif 2 267 2 321 ACTIF NON COURANT 43 042 43 852 Stocks 18 431 16 538 Créances commerciales 7 122 8 203 Autres actifs courants 3 142 5 267 Actifs d'impôts exigibles courants 3 799 - Trésorerie et équivalents 4 009 3 583 Instruments financiers Actif - - Actif destinés a étre cédés ou abandonnés - - ACTIF COURANT 36 503 33 591 TOTAL ACTIF 79 545 77 443 PASSIF en k€ Septembre 2018 Mars 2018 Capital social 7 527 7 527 Primes de fusion 72 189 72 189 Réserves groupe (47 780) (38 721) Résultat part du groupe (3 424) (10 004) CAPITAUX PROPRES (Part du groupe) 28 512 30 991 Participations ne donnant pas le contrôle - CAPITAUX PROPRES 28 512 30 991 Passifs d'impôts différés 291 357 Provisions non courantes 4 312 4 633 Passifs financiers non courants 964 3 707 Autres passifs non courant - - PASSIFS NON COURANTS 5 567 8 697 Passifs financiers courants 26 593 19 195 Instruments financiers passifs - 47 Provisions courantes 1 150 1 183 Dettes Commerciales 9 373 8 473 Passifs d'impôt exigible courant 789 - Autres passifs courants 7 561 8 857 Passifs destinés à être cédés ou abandonnés - - PASSIFS COURANTS 45 466 37 755 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 79 545 77 443

Annexe 3 – Tableau des Flux de Trésorerie en k€ Notes Septembre 2018 Mars 2018 Résultat net part du groupe 1.1 (3 424) (10 004) Dotations nettes aux Amortissements, dépréciation et provisions 1 522 1 911 Retraitement charges calculées (3) 4 Résultat sur cession d'élements d'actifs (1 168) 2 539 MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (Avant neutralisation coût de l'endettement financier et charges/produits d'impôts) (3 073) (5 550) Cout de l'endettement financier, net 388 660 Charge/produit d'impôts 494 473 MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (Après neutralisation coût de l'endettement financier et charges/produits d'impôts) (2 191) (4 417) Impôts versés 317 (358) Variation du Besoin en fond de roulement (339) 2 033 FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (2 213) (2 742) Acquisition d'immobilisations (1 023) (1 845) Cessions d'immobilisations 1 983 170 Variation des avances consenties 48 - Incidence des variations de périmètre - - FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OP. D'INVESTISSEMENT 1 008 (1 675) Dividendes versés aux actionnaires de la mère - - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Augmentation de capital - - Variation des dettes financières 3 288 3 960 Intérêts nets versés (388) (732) Variation instruments financiers - - Variation écarts de conversion sur capitaux propres - - FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OP. DE FINANCEMENT 2 900 3 228 VARIATION DE TRESORERIE 1 695 (1 189) Trésorerie nette d'ouverture (320) 905 Incidence de la variation des taux de change 21 (36) Reclassement des dettes financières court terme (4 689) - Trésorerie nette de clôture (3 293) (320) VARIATION DES COMPTES DE TRESORERIE 1 695 (1 189)

