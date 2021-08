Raphaël Girault Analyste Senior Suivre 266 Tous ses articles Suivre sur Raphaël Girault a deux passions : la bourse et l'effervescence qu'elle génère ainsi que les petites sociétés familiales, qui révèlent une histoire et un ADN unique. Il s'est donc, comme par instinct, orienté vers l'étude des petites et moyennes valeurs, dont il est devenu spécialiste.

DELTA AIR LINES : une surtaxe de 200 dollars pour les salariés non vaccinés 26/08/2021 | 11:37

Les salariés non vaccinés se verront facturer 200 dollars par mois : ça se passe chez Delta Air lines. La compagnie américaine n'impose pas la vaccination à ses collaborateurs comme sa rivale United Airlines, mais imposera, à partir de novembre, une surtaxe afin de protéger son régime de soins de santé contre le "risque financier" lié aux cas Covid.

