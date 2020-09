DELTA PLUS GROUP : résultat net en hausse au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Plus Group a publié un résultat net (part du groupe) de 13,3 millions d'euros au premier semestre 2020, en hausse de 13,7% en comparaison à la même période un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle ressort, pour sa part en progression de 25,9% à 20,1 millions.La marge opérationnelle courante est en hausse de 170 points de base à 14,7%.Le chiffres d'affaires s'établit à 137 millions d'euros, correspondant à une hausse de 11,6% par rapport au premier semestre 2019.En termes de perspectives, le groupe précise que dans le contexte actuel, il reste encore difficile aujourd'hui de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats de la société pour l'ensemble de l'année 2020.Delta Plus Group ajoute que néanmoins, il a démontré à l'occasion des dernières semaines sa capacité à limiter les conséquences de cette première phase de la crise sur son activité.Aussi, confiant à l'issue de ce premier semestre, l'entreprise affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, malgré les contexte sanitaire et économique très incertains. L'ambition du groupe est également de maintenir le niveau de rentabilité qu'il a atteint avant la crise de Covid-19.