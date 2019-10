DELTA PLUS : GreenSome reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GreenSome reste à l’Achat sur Delta Plus et maintient son objectif de cours de 64 euros, dans le sillage de l’acquisition d’Odco. Ainsi, deux ans et demi après l’acquisition de Vertic, le groupe se renforce dans l’anti-chute et plus précisément dans les systèmes. « Avec cette acquisition, Delta Plus se positionne comme leader en France de ce segment avec à peu près 25% de parts de marché », souligne le bureau d’analyses.