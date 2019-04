DELTA PLUS : LCM relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Delta Plus et relève son objectif de cours de 54,1 à 55 euros. Le groupe a publié hier soir des résultats annuels 2018 conformes aux attentes du broker. Par ailleurs, Delta Plus a confirmé avoir réalisé des investissements importants pour poursuivre sa croissance. Il envisage également de continuer sa politique d’acquisitions ciblées pour poursuivre son développement. « Le groupe possède un business model éprouvé et surfe sur un secteur à la croissance structurellement élevée par rapport à la croissance économique », souligne le bureau d’analyses.