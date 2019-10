DELTA PLUS : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Delta Plus et maintient son objectif de cours de 55 euros alors que le groupe annonçait hier soir l’acquisition de la société ODCO, spécialisée dans la sécurisation des infrastructures conte les chutes de hauteur. « Cette acquisition renforce le positionnement du groupe sur ce marché bien margé et possédant de belles perspectives de croissance » souligne le broker. Il précise par ailleurs qu’elle s’inscrit dans la lignée des opérations précédentes sur Vertic et Alpic.