DELTA PLUS acquiert ERB Industries aux Etats-Unis

Delta Plus a annoncé l'acquisition de 100% des actions de la société ERB Industries Inc, basée aux Etats-Unis. Le groupe accélère ainsi sa stratégique aux Etats-Unis son développement sur le marché Nord-Américain, marché à forte valeur ajoutée qui représente un tiers du marché mondial des équipements de protection individuelle. Delta Plus Group ambitionne de réaliser 15% de son chiffre d'affaires consolidé en Amérique du Nord en 2021.



Créée en 1956 dans la région d'Atlanta (Géorgie), la société ERB Industries emploie 120 personnes, conçoit, fabrique, fait fabriquer et commercialise une large gamme d'équipements de protection individuelle.



Les produits commercialisés par ERB Industries couvrent les familles de protection de la tête ainsi qu'une large gamme de vêtements de travail, notamment haute visibilité. Elle propose en outre à ses clients un service de personnalisation sur certains de ces produits.