DELTA PLUS acquiert la société ODCO

Delta Plus Group a annoncé l'acquisition de 100% des actions de la société ODCO, basée en France. Fondée il y a plus de 20 ans dans la région de Grenoble, elle conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de dispositifs de sécurité en toiture pour les travaux en hauteur (garde-corps, lignes de vie, ancrages, passerelles, …). Lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, ODCO à dégagé un chiffre d'affaires de 9,8 millions d'euros, quasi-exclusivement en France.Son effectif était de 39 personnes à fin 2018, et sa rentabilité opérationnelle est proche de celle du Groupe Delta Plus.Cette acquisition permet à Delta Plus Group de renforcer sa position de leader en France des solutions de sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur.Au travers de ses canaux de distribution, de son offre produits, de son positionnement et de son portefeuille clients, ODCO présente de nombreuses complémentarités avec Vertic.