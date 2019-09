DELTA PLUS grimpe, les investisseurs saluent le premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Plus bondit de 6,02% à 42,30 euros à la Bourse de Paris dans le sillage de ses comptes du premier semestre 2019. Sur la période, le spécialiste des équipements de protection individuelle a dégagé un résultat net de l’ensemble consolidé en hausse de 27,7% à 11,7 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant est pour sa part en progression de 8,4% à 16 millions et la marge opérationnel ressort à 13% contre 12,9%. Le chiffre d’affaires a, lui, augmenté de 7,7% à 122,7 millions d’euros. A périmètre et taux de change constants, la croissance est de 4,9%.Delta Plus ressort confiant de ces six premiers mois de l'année.Il entend ainsi enregistré cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires et confirmer le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint en 2018. Le groupe a par ailleurs l'intention de poursuivre sa stratégie de renforcement de sa couverture géographique dans des zones à fort potentiel."La solidité de sa structure financière, réaffirmée comme un objectif majeur en 2019, doit permettre au groupe de confirmer ce modèle de croissance rentable, démontré au cours des dernières années", a indiqué Delta Plus.Du côté des analystes, LCM est resté à l'Achat sur la valeur, tout en maintenant son objectif de cours de 55 euros.Le bureau d'analyses salue une "publication de qualité", fruit d'un bon effet de levier sur les charges fixes dans un contexte de maintien de la marge brute. Concernant les perspectives, le broker précise qu'elles restent bonnes, tant sur l'activité que sur les niveau de marges.