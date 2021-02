DELTA PLUS: les produits "covid-19" ont soutenu la croissance

Delta Plus Group, spécialiste des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires consolidé record de 288,7 millions d'Euros, en progression de 9,6% par rapport à 2019. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constant s'élève à 7,3%, notamment grâce à la contribution de produits permettant la protection contre le virus du Covid-19.



Le groupe a en outre bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration d'Odco, société acquise en milieu d'année 2019, et à l'impact de sociétés acquises en 2020 (Boots Company en Italie, Netco Safety en France et White Lake au Brésil). L'effet périmètre représente un impact positif de 21 millions d'euros sur le chiffre d'affaires en 2020 (+8%).



Les ventes de masques et de combinaisons jetables et dans une moindre mesure celles de certaines références de gants et de lunettes de protection, qui contribuent habituellement à environ 9% du chiffre d'affaires du groupe, ont représenté plus de 17% du chiffre d'affaires en 2020.



La croissance des ventes de ces produits " Covid-19 " (+121% en 2020, à 50,1 millions d'euros) ont contribué à hauteur de +10,4 points à la croissance organique.