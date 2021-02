DELTA PLUS se renforce dans l'antichute en Allemagne

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Artex, spécialiste des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne. La société a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'Euros. Elle ambitionne pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'Euros. Sa rentabilité opérationnelle est sensiblement supérieure à celle de Delta Plus Group, avec une marge d'Ebitda de 25% environ.



Grâce à son unité de production et de stockage, située à proximité de Cologne et de Francfort, Artex produit la majeure partie des produits vendus par la société, les autres produits étant sourcés auprès de fournisseurs en Europe. Artex emploie 15 personnes. Les produits commercialisés par Artex comprennent des harnais, des enrouleurs, des longes ainsi que tous dispositifs permettant de protéger l'utilisateur contre la chute de hauteur.



L'intégration d'Artex au sein du Groupe Delta Plus va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur le marché allemand, en accédant à une large gamme de produits Delta Plus.



Cette intégration doit lui permettre de devenir progressivement, dans les années à venir, un acteur de référence sur ce marché, capable de proposer une offre multi-familles complète.