Zurich (awp) - DER Touristik Suisse, opérant plusieurs marques bien connues du secteur du voyage à l'instar de Kuoni et Helvetic Tours, a poursuivi l'an dernier son long chemin vers la reprise. Si le niveau des recettes de 2019 n'est pas encore pleinement retrouvé, les objectifs fixés sont atteints.

"Notre croissance nous place en très bonne position sur le marché, si on compare avec les chiffres de nos concurrents publiés dans la presse", s'est félicité Stephanie Schulze zur Wiesch, directrice générale (CEO) de DER Touristik Suisse.

En 2023, le chiffre d'affaires de la filiale suisse du voyagiste allemand Dertour group a bondi de 22% à 590 millions de francs suisses. "Une partie a été apportée par des hausses de prix", a concédé la directrice, sans fournir de précision chiffrée, "mais nous avons également profité d'une hausse du nombre de clients". L'entreprise, qui avait pour ambition d'atteindre 90% de ses recettes d'avant la pandémie, a atteint son objectif. En 2019, les revenus avaient atteint 644 millions de francs suisses.

La progression des recettes ne s'est pas faite au détriment de la rentabilité, assure DER Touristik. Ainsi, le résultat d'exploitation (Ebita) a connu une amélioration significative, bien que celle-ci ne soit pas chiffrée, cette valeur n'étant pas publiée par pays.

Alors que pendant les années de pandémie, les clients étaient moins nombreux mais dépensaient plus pour leur voyage, en choisissant des hébergements plus haut de gamme et en prolongeant la durée de leur séjour, "les choses reviennent progressivement à la normale", a expliqué la directrice. Le nombre de clients a ainsi augmenté, mais ils tendent à moins dépenser pour leur voyage, et donc le montant moyen par réservation diminue.

Certains segments d'activité, qui avaient payé un plus lourd tribut aux restrictions sanitaires, ont décollé l'année dernière, à l'instar du secteur des croisières et des destinations lointaines en Asie et en Amérique latine. Ainsi, Kuoni Cruises a vu ses recettes bondir de 41% tandis que les tour-opérateurs spécialisés Kuoni Specialists Asia365 et Dorado Latin Tours ont vu leurs ventes croître de respectivement 156% et 66%.

Les vacances balnéaires classiques, regroupées sous la marque Helvetic Tours, ont également connu une solide croissance (+40%), ce qui montre que les familles voyagent à nouveau.

Prix des voyages

L'évolution des prix des voyages diffère fortement selon les régions. Ainsi l'augmentation progressive des capacités de vols fait baisser les prix de certaines destinations lointaines. En 2024, les tarifs des différents produits sur les Etats-Unis étaient en baisse de 10% en moyenne par rapport à 2023, de 3% pour les Maldives et de 7% pour le sud de l'Afrique et le Japon. L'affaiblissement de certaines monnaies par rapport au franc a également un impact positif pour la clientèle helvétique.

Certaines destinations enregistrent néanmoins des prix plus élevés, notamment autour de la mer méditerranée, comme la Grèce (+5%), Majorque (+5%) et la Turquie (+3%) ainsi que dans les pays scandinaves et l'Islande (chacun +5%).

Au vu du niveau solide des réservations effectuées jusqu'ici pour l'année en cours, la confiance est de mise pour un nouvel exercice fructueux. Pour l'été 2024, les destinations phares regroupent Majorque, la Crète, Paris, Chypre et l'Islande.

