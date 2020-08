DER Touristik va supprimer quelque 140 emplois sur près de 810

Zurich (awp) - Fortement touché par les effets de la pandémie de nouveau coronavirus, DER Touristik Suisse se restructure. La filiale suisse du voyagiste allemand, laquelle avait repris les activités de Kuoni, va supprimer près de 140 emplois sur les quelque 810 postes à temps plein qu'elle compte.

Dans son communiqué paru mardi, le groupe précise que DER Touristik sera redimensionné "en renonçant à repourvoir certains postes et grâce à des départs à la retraite ordinaire et anticipée, des réductions des taux d'occupation et des licenciements économiques".

DER Touristik va également se livrer à une réflexion sur son réseau d'agences Kuoni afin de surmonter la crise actuelle: des regroupements d'agences, l'ouverture d'autres filiales "shop in shop" ainsi que l'abandon de certains sites sont prévus.

Le directeur général de DER Touristik, Dieter Zümpel, explique: "...Nous sommes conscients que ces licenciements seront douloureux pour les employés concernés. Nous allons établir un plan social et une offre de services pour la réorientation professionnelle pour atténuer les conséquences de ces décisions".

