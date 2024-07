L'Inde, une terre d'opportunités boursières ?

En 2024, l'Inde se trouve à un carrefour crucial de son histoire économique et politique. Sous la direction de Narendra Modi, qui entame son troisième mandat, le pays a connu des transformations significatives. Cependant, ces changements s'accompagnent de défis complexes, notamment en matière de discrimination des minorités et de tensions géopolitiques. Cet article explore la situation macroéconomique de l'Inde en 2024 et examine pourquoi elle représente une opportunité d'investissement pour les actionnaires potentiels.