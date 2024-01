Le marché est semi-rassuré

J'ai bien peur d'avoir à faire un acte de contrition ce matin, après avoir mal senti la façon dont les choses allaient tourner sur les marchés hier. Les investisseurs ont l'air de faire plus facilement que prévu le deuil de leur scénario le plus optimiste. A moins que la puissance de l'IA ne leur cause des troubles de l'attention (j'ai bien marqué "attention").