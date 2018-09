DESIGN YOUR HOME : DYH Global PLC étend son réseau de partenaires

DESIGN YOUR HOME Holding AB / Mot-clé(s) : Autres

DYH Global PLC étend son réseau de partenaires



Kähler, le célèbre fabricant danois de céramique



DYH Global PLC élargit le portefeuille de produits de l'une de ses plates-formes de commerce électronique - DYH.com - avec des produits design sélectionnés par Kähler

Stockholm, le 28 septembre 2018 : dans le cadre de son expansion continue de son portefeuille de produits, DYH.com élargira sa gamme de produits en ligne avec les produits de Kähler. Les produits Kähler séduisent par leur innovation, leur tradition et leur artisanat et sont présents dans presque tous les foyers danois. Le partenariat est considéré comme une nouvelle étape positive vers une expansion et un renforcement mutuellement bénéfiques du marché.

Mathias Mildahl, Brand Category Manager chez DYH Global PLC, explique :

« »Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Kähler en tant que partenaire de marque chez DYH Global. Les clients du monde entier aiment la marque et ses designs et en travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que les amateurs d'accessoires pour la maison de haute qualité et fonctionnels ont accès à une sélection fantastique de produits Kähler par le biais de notre boutique en ligne DYH.com. »

En combinaison avec la dernière technologie de commerce électronique et le planificateur spatial 3D en ligne, DYH.com propose une plateforme inégalée pour étendre la notoriété de la marque, la présence du produit et le commerce qui soutiendra positivement Kähler dans sa croissance et la renommée de la marque en Europe .

À propos de Design Your Home Holding AB

DESIGN YOUR HOME Holding AB est une société à croissance rapide dans l'industrie européenne du meuble. Les sociétés de DESIGN YOUR HOME Holding AB produisent et commercialisent des meubles design et des produits d'art de vivre sous plusieurs marques propres dans des segments de marché à prix élevés et moyens. La forte présence des produits dans plus de 20 pays européens et plus de huit langues est également unique.



À propos de Kähler



Chez Kähler, nous voulons inspirer et surprendre avec des produits design innovants et accessibles. Et nous voulons préserver le cadre authentique de l'art, de l'artisanat et de la qualité, comme nous le faisons depuis 1839.

Chaque design Kähler actuel rend hommage à l'histoire unique de Kähler et à son artisanat traditionnel, mais avec les caractéristiques d'aujourd'hui, car la céramique est aujourd'hui travaillée avec d'autres matériaux, par exemple avec du bois, du cuir ou du verre. Kähler a développé un design exclusif et caractéristique. Nous rencontrons du succès sur les marchés où nous sommes représentés aujourd'hui.





Contact : ir@dyh.com

À propos de Design Your Home Holding AB

Gamla Brogatan 32, 2 tr

111 20 Stockholm

Suède