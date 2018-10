DESIGN YOUR HOME : DYH Global PLC étend son réseau de partenaires avec hem, la marque danoise d'accessoires de maison de renommée internationale

DESIGN YOUR HOME Holding AB / Mot-clé(s) : Autres

DYH Global PLC étend son réseau de partenaires avec hem, la marque danoise d'accessoires de maison de renommée internationale



12-Oct-2018





DYH Global PLC étend son réseau de partenaires avec

hem, la marque danoise d'accessoires de maison de

renommée internationale

DYH Global PLC élargit le portefeuille de produits de sa plate-forme e-commerce

- DYH.com - avec des produits design de la marque suédoise hem.

Stockholm, le 12 octobre 2018: Dans le cadre de son expansion

continue de son réseau de produits, DYH.com élargira son portefeuille

avec des produits hem. hem est une marque suédoise dont les produits

ont été conçus en mettant l'accent sur la qualité et le design. Ce

partenariat est perçu comme une nouvelle étape positive vers une

expansion et un renforcement mutuellement bénéfiques du marché.

Mathias Mildahl, Brand Category Manager chez DYH Global PLC, explique :

« Nous sommes très heureux d'accueillir hem en tant que marque

partenaire sur DYH.com. Les produits hem sont de plus en plus populaires

auprès des passionnés de design. Grâce à cette collaboration, nous

pouvons faire en sorte que les clients du monde entier bénéficient des

produits innovants de la marque hem en commandant via notre boutique

en ligne DYH.com. »

En combinaison avec la dernière technologie d'e-commerce et le logiciel

3D d'aménagement de l'espace en ligne, DYH.com fournit une plate-forme

sans précédent en matière de notoriété de marque, de présence de

produit et de commerce, qui aidera hem à se développer et à développer

sa marque en Europe.

À propos de Design Your Home Holding AB

DESIGN YOUR HOME Holding AB est une société à croissance rapide dans l'industrie

européenne du meuble. Les sociétés de DESIGN YOUR HOME Holding AB produisent et

commercialisent des meubles design et des produits d'art de vivre sous plusieurs marques

propres dans des segments de marché à prix élevés et moyens. La forte présence des

produits dans plus de 20 pays européens et plus de huit langues est également unique.

https://www.dyh.com

A propos de hem

hem - un design suédois chez soi - a été fondée en 2014 et est basée à Stockholm.

Cependant, avec une sélection de plus de 300 produits dans 34 pays, dont les États-Unis, la

Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, la nationalité est plutôt une note marginale.

Hem est né de l'amour du design révolutionnaire. Notre modèle simple et direct-au-client

nous permet de mettre en oeuvre ce que nous avons imaginé dès le début : concevoir et

produire un design innovant de la plus haute qualité et le rendre accessible à un public

international.

En collaboration avec les plus grands designers d'aujourd'hui, dont Max Lamb, Luca Nichetto,

Pauline Deltour, GamFratesi et Philippe Malouin, hem produit et distribue un portfolio de

tables, canapés et tapis, luminaires et accessoires à une clientèle croissante de particuliers,

designers, architectes et entreprises.

https://www.dyh.com/de/hem/

Contact : ir@dyh.com

DESIGN YOUR HOME Holding AB (PUBL)

Box 5814, ? Servando Bolag AB

102 48 Stockholm, Suède

