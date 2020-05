DETEC Département fédéral d : Conférence COVID-19. La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga expose la position de la Suisse

Berne, 04.05.2020 - La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a fait connaître par message vidéo la position de la Suisse à la conférence virtuelle des donateurs consacrée le lundi 4 mai 2020 à la crise du COVID-19. Cette conférence a été convoquée par l'Union européenne (UE) en coopération avec plusieurs pays européens et extra-européens pour financer le Plan global de lutte contre le coronavirus (Corona Global Response).

Ce Plan doit permettre de collecter 7,5 milliards d'euros au courant des prochaines semaines afin de financer des outils diagnostiques, le développement, la production et la distribution de médicaments et d'un vaccin contre le COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres organisations internationales avaient lancé à la fin avril un appel pour que soient mis en œuvre rapidement des moyens de lutte contre la pandémie sûrs et accessibles à tous.

La présidente Sommaruga a rappelé dans son message combien il était important que tous les pays du monde disposent d'un accès au diagnostic et aux médicaments et enfin au vaccin. Par ailleurs, la solidarité devra s'exercer au-delà de la simple solidarité sanitaire : il ne suffira pas de sauver une partie de l'humanité du péril de la pandémie pour ensuite la laisser mourir de faim et de pauvreté.

Sur décision du Conseil fédéral en date du 29 avril 2020, la Suisse a débloqué quelque 400 millions de francs en soutien à des actions internationales destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences. La moitié de cette somme a été allouée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sous la forme d'un prêt sans intérêts, et 25 millions de francs seront versés au Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes du Fonds monétaire international (FMI). En outre, 18 millions de francs ont déjà été accordés à l'OMS, à la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) et pour l'accélération de la recherche de médicaments. Le Conseil fédéral décidera dans les semaines à venir de moyens supplémentaires.

