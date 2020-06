DETEC Département fédéral d : L'ElCom informe sur l'importance de la production hivernale indigène, sur la situation des importations et sur l'évolution des tarifs

Berne, 04.06.2020 - Berne, 04.06.2020 - La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) s'est exprimée lors de la conférence de presse annuelle de ce jour sur la sécurité de l'approvisionnement à moyen et à long termes, notamment sur la production hivernale indigène et sur la situation des importations. Elle a en outre thématisé les effets de la pandémie de coronavirus sur l'approvisionnement en électricité, l'évolution des tarifs et la qualité de l'approvisionnement.

Production hivernale indigène : des mesures sont nécessaires

Le semestre d'hiver occupe une place essentielle dans l'analyse de la sécurité d'approvisionnement de l'ElCom. Ces dix derniers hivers, les importations nettes de la Suisse ont atteint en moyenne environ 4 térawattheures (TWh) d'électricité par semestre d'hiver. Dans ce contexte, eu égard à l'abandon des centrales nucléaires suisses, l'ElCom plaide pour qu'on ne laisse pas les importations nettes dépasser 10 TWh au semestre d'hiver et que des incitations soient créées en Suisse afin de maintenir une production électrique substantielle en hiver grâce à de nouvelles capacités de production. Les futurs développements devront intégrer la croissance de la consommation liée aux objectifs climatiques et la probable baisse des capacités exportatrices des pays voisins. L'ElCom considère qu'il est indispensable de pourvoir, par des mesures adéquates, à une augmentation de la production hivernale indigène comprise entre 5 et 10 TWh.

Au niveau du réseau, les défis constitués par les flux de charge non planifiés devraient augmenter ces prochaines années. Cette situation s'explique notamment par l'effet combiné de l'extension géographique du couplage de marché basé sur les flux et de l'augmentation progressive des flux transfrontaliers jusqu'en 2025. Les restrictions à l'importation ont été modélisées dans l'étude de l'ElCom 'System Adequacy 2030' et identifiées comme des risques clés pour la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi l'ElCom s'emploie, en coopération avec les institutions compétentes, à adapter le dispositif réglementaire visant à assurer la sécurité du réseau. Sous l'angle de la compétitivité internationale de l'économie électrique suisse, un accord sur l'électricité avec l'UE reste un objectif à réaliser.

Effets de la pandémie de coronavirus sur le marché de l'électricité

On a observé en Suisse, en raison de la crise du coronavirus, des baisses de consommation d'environ 10 pour cent les jours ouvrés. Des prix inférieurs en ont été le corollaire, mais la sécurité de l'approvisionnement n'a jamais été compromise de ce fait. Swissgrid a relevé les défis que posaient la qualité des prévisions et le maintien de la tension en prenant diverses mesures. S'agissant de la sécurité de l'approvisionnement, il convient d'observer les révisions des centrales nucléaires, notamment en France. La disponibilité réduite des centrales nucléaires françaises se reflète aussi dans des prix augmentés sur le marché à terme.

Chiffres clés actuels concernant l'approvisionnement de base

Les prix de l'électricité ont légèrement augmenté pour 2020 dans l'approvisionnement de base. En 2020, la médiane du prix de l'électricité pour un ménage moyen est de 21 centimes par kilowattheure (ct./kWh), soit 0,6 ct./kWh ou environ 3 % de plus qu'en 2019. Les modifications sont plus ou moins marquées selon les composantes tarifaires : les tarifs du réseau ont augmenté de 0,1 ct./kWh tandis que les tarifs de l'énergie progressaient de 0,5 ct./kWh. Les taxes d'encouragement des énergies renouvelables et les redevances aux collectivités publiques sont restées constantes au maximum légal de 2,3 ct./kWh. Les tarifs sont stables en Suisse depuis des années.

La Suisse continue de figurer parmi les pays dont la qualité d'approvisionnement est la plus élevée. En 2019, les bonnes conditions météorologiques ont permis d'enregistrer les meilleures valeurs depuis le début des mesures. Comme les années précédentes, l'ElCom a calculé la qualité de l'approvisionnement en électricité en se fondant sur les avis d'interruption supérieure à trois minutes communiqués par les 95 plus grands gestionnaires de réseau de la Suisse. L'indice SAIDI (System Average Interruption Duration Index) décrit la durée annuelle moyenne d'interruption par consommateur final approvisionné en Suisse. Cet indice était de 19 minutes en 2019, soit 4 minutes de moins qu'en 2018.

Lors de sa conférence de presse annuelle, l'ElCom a présenté son rapport d'activité et son rapport sur la qualité de l'approvisionnement en électricité. Ces documents sont disponibles sur le site web de l'ElCom (www.elcom.admin.ch).

La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) est l'autorité de surveillance étatique indépendante dans le domaine de l'électricité. Elle surveille le respect de la loi sur l'approvisionnement en électricité et de la loi sur l'énergie, prend les mesures nécessaires à cet effet et rend ses décisions.

Elle contrôle les prix de l'électricité et statue en qualité d'autorité judiciaire sur les litiges concernant le libre accès au réseau électrique. Elle vérifie la sécurité de l'approvisionnement en électricité et règle les questions de transport et de commerce international d'électricité. Enfin, l'ElCom rend des décisions en matière de rétribution de reprise ainsi que dans le cadre de litiges opposant des autoconsommateurs à leur gestionnaire de réseau.

Les membres de l'ElCom sont nommés par le Conseil fédéral. Ils sont indépendants du secteur de l'économie électrique. L'ElCom est présidée par Werner Luginbühl, ancien conseiller aux États. Elle est soutenue par un secrétariat technique scientifique, à Berne, qui est placé sous la direction de Renato Tami, avocat et notaire.

