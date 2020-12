DEUTSCHE BANK confirme ses objectifs 2020 et 2022

Deutsche Bank confirme ses principaux objectifs stratégiques et financiers pour 2020 et 2022, annoncés en juillet 2019 lors du lancement de sa stratégie "Compete to Win". A l'occasion d'une réunion investisseurs, la banque allemande a confirmé son objectif d'une rentabilité des fonds propres tangibles de 8 % en 2022 et de redistribuer 5 milliards d'euros à ses actionnaires d'ici 2022.



"Depuis 2018, nous avons constamment atteint ou dépassé nos objectifs", a déclaré Christian Sewing, directeur général de Deutsche Bank. "Cela reste notre ambition. Nous maintiendrons notre discipline en matière de gestion des coûts et des risques alors que nous entrons maintenant dans la troisième phase de notre transformation : la croissance durable des revenus et la rentabilité. Au cours des 9 premiers mois de 2020, nous avons atteint une croissance des revenus 'core' de 8 %. Cette dynamique positive s'est poursuivie au quatrième trimestre".



La banque allemande a identifié d'autres possibilités de réduction des coûts. Celles-ci permettent à la banque de réviser son objectif de coûts ajustés pour 2022 à 16,7 milliards d'euros, contre un objectif initial de 17 milliards d'euros. La banque prévoit d'atteindre son objectif de 19,5 milliards d'euros de coûts ajustés pour 2020.