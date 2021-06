Payer pour étouffer. Deutsche Bank a versé 10 millions d’euros de dédommagement à JGC, le plus grand exportateur de vin d'Europe, pour mettre fin aux accusations de vente abusive de produits dérivés de change, et compenser les pertes de trésorerie de l’espagnol. La banque allemande met ainsi la pression sur Goldman Sachs et BNP Paribas, accusés des mêmes faits.

