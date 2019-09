DFJP Département fédéral de : La Suisse présidera la prochaine réunion ministérielle de l'OCDE sur la migration et l'intégration à Paris

Lors de cette réunion sous présidence suisse le 17 janvier 2020, les ministres présents discuteront des défis à venir et des questions qui se posent en lien avec les politiques en matière de migration et d'intégration. Les discussions porteront, entre autres sujets, sur les défis de l'intégration des réfugiés à la suite de la crise migratoire de 2015 et sur de nouvelles approches concernant l'admission et l'intégration dans le marché du travail. Sont conviés, outre les 36 pays membres de l'OCDE, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Chine, le Costa Rica, l'Inde, l'Indonésie et la Roumanie. La présidence donne à la Suisse l'occasion de présenter et de défendre ses intérêts en matière de politique migratoire et d'intégration.

Le 16 janvier 2020, un forum réunira des hauts représentants des pays membres de l'OCDE, des organisations internationales (entre autres, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Organisation internationale du Travail) ainsi que des membres de la société civile.

L'OCDE s'intéresse depuis plus de 40 ans aux tendances internationales concernant les migrations et l'intégration. Compte tenu des enjeux du tournant démographique, numérique et géopolitique, les États membres de l'OCDE ont invité ces dernières années l'organisation à renforcer son profil dans le domaine de la migration, considérant qu'il lui appartenait de nourrir les débats publics en fournissant des données et des informations précises et objectives sur les phénomènes migratoires.