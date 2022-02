DIACCURATE SAS / Mot-clé(s) : Identité

DIACCURATE SAS: Laurence Riot Lamotte rejoint Diaccurate en tant que Directeur Administratif et Financier



08-Fév-2022 / 07:30 CET/CEST



Laurence Riot Lamotte rejoint Diaccurate en tant que Directeur Administratif et Financier Laurence Riot Lamotte apporte une solide expérience en finance,

dont 16 ans dans le secteur des sciences de la vie Paris, France, le 08 février 2022 Diaccurate, Société française de biotechnologie qui développe des candidats médicaments « sole-in-class » dans les domaines de l'oncologie et de l'immunothérapie, annonce aujourd'hui la nomination de Laurence Riot Lamotte au poste de Directeur Administratif et Financier, effective depuis le 3 janvier 2022. Elle dirige désormais l'équipe financière et est responsable des opérations financières, des projets de croissance stratégique et des relations investisseurs. Laurence succède à José Da Gloria, qui a quitté l'entreprise le 31 décembre 2021 pour une nouvelle opportunité. « Nous sommes ravis d'accueillir Laurence en tant que DAF. Elle nous apporte une grande expérience, notamment dans la conduite de transactions financières, la gestion opérationnelle et les relations investisseurs. Laurence partage en outre notre passion pour l'innovation en oncologie et notre engagement dans ce domaine. » a déclaré Dominique Bridon, Ph.D., Directeur Général de Diaccurate. « Laurence rejoint Diaccurate à un moment clé où nous nous préparons à franchir des étapes majeures dans la croissance de la société. » « Je suis enthousiaste de rejoindre l'équipe de Diaccurate à ce stade passionnant de son développement », a déclaré Laurence Riot Lamotte, nouvellement nommée DAF de Diaccurate. « Mon expérience contribuera à établir une assise financière solide pour que l'entreprise puisse développer des thérapies de précision et des immunothérapies hautement innovantes. C'est un plaisir de travailler avec cette équipe très mobilisée dans la mise en ?uvre de la stratégie de l'entreprise, sa croissance et la satisfaction des actionnaires. » Laurence Riot Lamotte a plus de 25 ans d'expérience en finance. Avant de rejoindre Diaccurate, elle était depuis 2011 Directeur Administratif et Financier d'IntegraGen, société cotée spécialisée dans les services génomiques et les logiciels d'interprétation de données génomiques, pour laquelle elle a conduit plusieurs levées de fonds, dont l'introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. Elle a commencé sa carrière dans le département Audit de Deloitte, puis a exercé des fonctions dans l'industrie (Thomson) et les télécommunications (Deutsche Telekom) avant de rejoindre le secteur de la santé en tant que Directeur Financier, d'abord chez Aureus Sciences et chez LBMA. *** DIACCURATE Cancers du pancréas, cancers de l'estomac, cancers du sein triple négatif, cancers du sang agressifs, métastases cérébrales, HIV... pour vaincre les maladies incurables, Diaccurate explore les nouvelles frontières de l'oncologie et de l'immunologie pour sélectionner et développer des approches audacieuses susceptibles de sauver des vies. Désormais en clinique, la société de biotechnologie française développe trois candidats-médicaments « sole-in-class » : la première thérapie ciblée bifonctionnelle à même d'atteindre les métastases cérébrales (l'inhibiteur de PAM DIACC3010), la première chimiothérapie ciblée (l'inhibiteur de KIF20A DIACC2010) et la première immunothérapie CD4 (l'anticorps anti-PLA2G1B DIACC1010). Cofondée par Truffle Capital, la Société a noué des alliances avec des leaders du monde universitaire et de l'industrie, notamment l'Institut Pasteur, l'Institut Paoli-Calmettes et Merck. La Société s'appuie sur une équipe de management de premier plan dirigée par le Dr. Dominique Bridon et un Conseil Scientifique de classe mondiale présidé par le Prof. Tasuku Honjo, Prix Nobel de Médecine 2018. Pour plus d'information, visitez www.diaccurate.com et suivez @DiaccurateTx

Contacts Dominique Bridon, CEO

33 (0)1 78 95 80 17 contact@diaccurate.com

ATCG PARTNERS (France) Marie Puvieux / Jérôme Marino +33 (0)9 52 78 85 08 diaccurate@atcg-partners.com MC Services AG (ROW) Anne Hennecke +49 211 529252 22 Simone Neeten +49-211-52925217 diaccurate@mc-services.eu

Diffusion d'une information Réseau Financier transmis par EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.