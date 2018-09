DIGITIM lance le tout premier Voice Assistant dédié aux besoins de mobilité des entreprises : DIGISMART

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

DIGITIM, société spécialisée dans les solutions de mobilité sur mesure pour personnaliser, déployer et gérer le cycle de vie des terminaux mobiles et objets connectés, étoffe son service de conciergerie mobile DIGISMART avec un Voice Assistant.Fort du développement exponentiel de l'intelligence artificielle, DIGITIM a développé une solution unique de Voice Assistant à l'attention des entreprises et de leur public pour leur permettre d'accéder à de nouveaux bénéfices métiers et de gagner en qualité de service.Multi-device, DIGISMART peut être accessible depuis les smartphones, tablettes, mais également depuis des Google Home installés dans des lieux stratégiques d'une entreprise, afin de permettre une utilisation à la fois collective ou personnalisée. Au siège d'une entreprise par exemple, un collaborateur peut consulter via DIGISMART connecté à un Google Home le planning de réservation des salles de réunion et se mettre en contact avec la personne qui l'a réservée ou encore télécharger un tutoriel d'entreprise. Sur une borne interactive, un collaborateur va pouvoir signaler que son smartphone est endommagé et qu'il a besoin de le remplacer. Après l'avoir reconnu grâce à un mot de passe, DIGISMART le mettra alors en relation avec la conciergerie mobile de DIGITIM afin de convenir d'un rendez-vous de remplacement.Thierry Davigny, Président et Fondateur de DIGITIM « Parce qu'un client dans le retail n'a pas les mêmes attentes qu'un industriel, nous travaillons de manière personnalisée avec chacun de nos clients afin de comprendre, décrypter les besoins et analyser les services qu'ils souhaitent apporter en termes d'expérience à leurs utilisateurs. Par exemple, dans un point de vente, le DIGISMART va se matérialiser sous la forme d'un totem à l'entrée. Par commande vocale, le client va alors pouvoir connaître l'emplacement exact d'un produit dans les rayons, savoir rapidement s'il est en stock dans le magasin, et faire appel à un vendeur pour le conseiller. »