DIRECTOIRE DE PUBLICIS GROUPE

Les séances du Comité des risques et stratégies et du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] qui se sont tenues le 12 septembre 2018 ont été essentiellement consacrées à une revue de la stratégie du Groupe et à la nomination du Directoire pour un nouveau terme de quatre ans.

Au préalable, le Comité de nomination sous la Présidence de Madame Elisabeth Badinter, avait conduit ses évaluations lors des séances du 18 juillet et 2 août et fait des recommandations unanimes au Conseil de Surveillance.

Les performances individuelles et collectives des membres du Directoire ont fait l’objet de travail minutieux de la part des membres du comité de nomination. De même, il a été envisagé d’élargir la composition du Directoire.

Le Conseil de Surveillance, après délibération, a suivi à l’unanimité les recommandations du comité, considérant qu’Arthur Sadoun, Président du Directoire, a su repositionner le Groupe pour faire face aux défis de l’industrie et surtout placer le Groupe en pole position pour apporter les réponses de transformation attendues de ses clients dans ce monde bouleversé par la technologie.

Ainsi le Directoire est renouvelé pour quatre ans dans la composition suivante :

Arthur Sadoun, Président du Directoire

Steve King, CEO de Publicis Media

Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Général

Jean-Michel Etienne, Directeur Général Adjoint – Finances Group, dont le mandat s’arrêtera au 31 décembre 2020, date à laquelle il est prévu qu’il prenne sa retraite.

Les conditions de rémunération des membres du Directoire demeurent inchangées.

Par ailleurs, le Comité des risques et stratégies a examiné les axes stratégiques du Groupe ainsi que les progrès mis en œuvre. Le Comité est convaincu que les choix effectués sont les bons, ils s’inscrivent dans une forme de continuité tout en apportant des éléments novateurs très forts et une accélération dans leur réalisation.

Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance, déclare : « Le Conseil se réjouit de l’excellente transition et de la façon tout à fait remarquable dont la succession managériale a eu lieu. La personnalité d’Arthur Sadoun, le travail intense et l’énergie déployée pour accélérer la transformation de Publicis Groupe ont été particulièrement soulignés. L’équipe qu’il a su réunir et le rôle renforcé de Steve King à ses côtés inspirent une très grande confiance à tous les membres du Conseil pour la réalisation du plan « Sprint to the Future ». C’est donc avec l’entier soutien du Conseil que le Directoire est félicité et renouvelé pour mener à bien cette mission ».

Arthur Sadoun, Président du Directoire, ajoute : « Je voudrais remercier le Conseil de Surveillance pour sa confiance et son soutien et tout particulièrement Madame Elisabeth Badinter et Maurice Lévy. Succéder à ce dernier à la tête du groupe fondé par Marcel Bleustein-Blanchet est à la fois un honneur et un défi d’autant plus important que notre industrie connaît actuellement des changements sans précédent. Nous avons beaucoup accompli durant ces derniers 18 mois pour apporter à nos clients le modèle qui les fera gagner à l’avenir. Il nous reste encore énormément à faire pour améliorer nos performances. Je remercie le Directoire, le Management Committee et tous les collaborateurs pour leurs efforts et leur engagement dans cette période de grande transformation. Je sais pouvoir compter sur eux pour que nous réussissions cette nouvelle étape ».

