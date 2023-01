Le secteur du divertissement s’attend à un net ralentissement cette année. Le streaming notamment devrait ajouter deux fois moins d'abonnés en 2023 qu'en 2021, selon Morgan Stanley. Et pour rappel, Disney, Warner Bros Discovery, Paramount et NBCUniversal (Comcast) ont collectivement perdu plus de 10 milliards de dollars de revenu d'exploitation en 2022 en raison de leur poussée vers le streaming.

